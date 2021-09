Mejora la expectativa en el empleo: ¿qué sectores contratarán personal?

Los resultados del informe elaborado por ManpowerGroup arrojaron para el período un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y un incremento de 7 puntos en la medición interanual.



El sondeo realizado entre el 14 y 30 de julio, una etapa de mayor apertura y flexibilización en cuanto a las restricciones establecidas en el país, subrayó que el 81% de los empleadores argentinos encuestados no espera realizar cambios en sus nóminas de personal, el 4% planea disminuirlas, el 8% aumentarlas y el 7% restante no sabe si realizará cambios durante el cuarto trimestre del año.



La región que arroja las expectativas de contratación más fuertes es Cuyo, mientras que la Patagonia reporta las intenciones más débiles.

A su vez, por segundo trimestre consecutivo, el sector de la Agricultura & Pesca lideró las intenciones "más sólidas de la muestra", mientras que el segmento de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces informó las proyecciones más débiles.



"A pesar de que el 81% de los empleadores argentinos encuestados no proyecta hacer cambios en sus nóminas entre octubre y diciembre de este año, podemos visualizar un leve repunte en las intenciones de contratación", afirmó Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina.



En ese sentido, analizó: "Este resultado es traccionado por las expectativas de las regiones Cuyo, NOA y Pampeana".



"La predicción de un panorama positivo en la comparación trimestral e interanual, con un aumento de 3 y 7 puntos porcentuales respectivamente, puede estar vinculado con la mejora en la situación sanitaria y, en consecuencia, mayores aperturas y flexibilizaciones que estuvimos atravesando al momento de la realización del trabajo de campo", estimó.



En tanto, sostuvo: "En siete de las nueve actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el último trimestre del 2021".



"Con respecto al relevamiento anterior, las expectativas de contratación se fortalecen en seis de los nueve sectores industriales relevados", destacó.



Aseguró que "el mayor incremento es reportado por los sectores de Servicios y Comercio Mayorista & Minorista, ambos revelando un aumento de 5 puntos porcentuales".



"En comparación con el mismo período relevado el año anterior, las intenciones de contratación se fortalecen en ocho de los nueve sectores industriales. Minería & Extracción lidera esta tendencia, revelando una variación positiva de 25 puntos porcentuales, seguido por Transportes & Servicios Públicos, con un aumento de 13 puntos porcentuales", calculó.



De acuerdo con el estudio, casi la mitad de los empleadores encuestados (46%) "no tiene planificado capacitar en habilidades blandas a sus colaboradores, pero la mayoría sostiene que es uno de los aspectos más requeridos para el talento futuro".



Sin embargo, el 14% ya aplicó alguno de estos programas, otro 14% planea hacerlo en los próximos seis meses y el 26% piensa ofrecerlos en el futuro.