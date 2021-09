El Ejecutivo ofreció liquidar a los Judiciales un incremento del 9 por ciento a cuenta de futuros aumentos

Ballay recibió este martes de su despacho del Ministerio de Economía a Mabel Pedrero, secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), y a José María Segura, secretario general de la filial Paraná de ese gremio, donde le entregó la propuesta de mejora salarial para ese sector que consiste en liquidar el mismo porcentaje que se otorga este mes al resto de la Administración Pública. Por otra parte, el ministro aclaró que la ley de Enganche Salarial para el Poder Judicial está vigente.



"Al igual que al resto de la Administración Pública, que en el mes de septiembre obtendrá un incremento acordado en paritaria del 9 por ciento, en este caso al Poder Judicial se les liquidaría este 9 por ciento a cuenta de los futuros aumentos que otorgue la Corte Suprema", dijo Ballay.



Y agregó: "Entiendo que la propuesta fue muy bien recepecionada. Ahora, luego de reuniones y plenarios que ellos tendrán, tal vez el día jueves tendremos una respuesta que todos aspiramos que sea por la positiva y que de alguna manera nos de la tranquilidad de que no haya medidas gremiales y también a nosotros la previsión necesaria para hacer la liquidación de haberes en este mes de septiembre", expresó Ballay y remarcó que “esta es la última propuesta”.



Además, el ministro aclaró otras cuestiones referidas a la Ley de Enganche del Poder Judicial y detalló. "Acá se había generado alguna duda, que nosotros no la teníamos, respecto a la Ley de Enganche la que está vigente desde el 1 de julio. Por lo tanto existe la obligatoriedad de liquidar los incrementos salariales a partir de esa fecha que otorgue la Corte. Pero hasta el momento no los ha dado. Entonces, la decisión del gobernador y del Ejecutivo es liquidar ese 9 por ciento".



Por otro lado, Ballay explicó que desde el sector gremial judicial se argumentó en algún momento que existía una diferencia por aumentos previos otorgados por la Corte pero indicó que eso no corresponde. "Oportunamente, cuando han tomado medidas gremiales entendían como que había una diferencia que obviamente desde el Ejecutivo nunca la consideramos así. Por eso volvemos a hacer referencia de que, a partir del 1 de julio, los incrementos salariales que la Corte otorgue estamos obligados a liquidarlo porque existe esa ley vigente. En realidad a lo que estamos supeditados es al posible incremento que otorgue la Corte Suprema, que habitualmente lo hace en un determinado mes pero retroactivo a meses anteriores. Así que este es el próximo paso que estamos esperando", completó Ballay.



Aseguró que la Ley de Enganche del Poder Judicial siempre fue respetada y expresó. "En ningún momento la Ley fue vulnerada, es una charla que siempre tuve con los integrantes de AJER, de que ellos entendían que el Ejecutivo estaba dejando de lado esa Ley. Pero esa Ley simplemente estuvo suspendida durante la aplicación de la Emergencia que además tuvo varios fallos del propio Poder Judicial que nos dieron la razón en cuanto a la aplicabilidad y a la constitucionalidad de la Ley de Emergencia".



Por otra parte, recordó que el gobernador Bordet tenía una facultad para postergar por seis meses más la Ley de Emergencia, pero la decisión fue no hacerlo por lo cual a partir del 1 de julio está la Ley de Enganche vigente. (APFDigital)