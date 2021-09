Desde el Iosper aseguran que la mayoría de los trabajadores rechazan las medidas gremiales

Desde el organismo se indicó que, ante las acciones sindicales, la mayoría de los trabajadores se opone a la medida, ya que consideraron que el reclamo que se lleva adelante “actuará en desmedro del sueldo, provocando una baja considerable en los ingresos y beneficios y derechos que se adquirieron a lo largo de los años”.



Además, los empleados dejaron constancia que el pedido realizado por el Seosper “se realizó de manera arbitraria, sin hacer la consulta pertinente a los trabajadores”. En ese marco, remarcaron que rechazan unánimemente "la adhesión salarial a la provincia en cuanto al adicional por función".







· La opinión de un afiliado a Seosper



"Respeto al sindicato, pero hay actitudes y medidas con las que no me siento para nada representado. Se necesita un recambio; en Iosper hay gente joven con muchas ideas y con mejor diálogo para sentarse con la patronal a discutir aspectos que beneficiarán a los empleados y a la Obra Social", afirmó Jorge Leguizamón, trabajador del organismo y afiliado al Seosper.



Explicó que tuvo cruces con la secretaria general del Sindicato. “Quise aportar ideas, e incluso me invitó a irme. Soy una persona grande, he participado de otras entidades gremiales, por lo que le dije que no me iría del gremio porque conozco bien los derechos, y por emitir una opinión me invitó a retirarme, entonces me fui quedando afuera, así como muchos otros compañeros”, apuntó.



Leguizamón explicó que, si bien el Seosper es importante, no tiene una gran cantidad de afiliados, y consideró que, aunque respeta la creación del gremio "porque ha sido el esfuerzo de muchos compañeros, en este tiempo donde las políticas han cambiado, y la gente pide recambios, sigue la misma delegada gremial. No voy a discutir por qué está, porque seguramente los afiliados le han dado el respaldo. Lo que cuestiono es que cualquier afiliado tiene derecho a opinar, y no porque opina distinto lo deben invitar a retirarse", expuso.



Además, opinó que dentro hay personas con mucha capacidad, y con mejor discurso para llegar a un buen dialogo con la patronal, destacó que no se siente representado "así como tantos otros compañeros. Considero que el sindicato necesita un recambio y que hay una cantidad de gente joven con muchas ideas para hacer un recambio generacional, pero hay actitudes y medidas con las que no me siento para nada representado". (APFDigital)