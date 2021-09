ATE calificó como "positiva" la reunión mantenida con el presidente del Copnaf

Este miércoles los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron recibidos por el titular del organismo provincial, Gabriel Leconte.



"Fue una instancia muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta que las y los trabajadores de toda la provincia vienen llevando adelante asambleas, demandando que la paritaria sectorial sea un hecho", dijo Muntes.



"Lo importante es que hubo muy buena predisposición. Fue una reunión muy extensa en la que hablamos de todos los temas que teníamos en agenda, pero lo principal es que se acordó en avanzar en la paritaria sectorial", dijo.



Si bien advirtió que aún no hay fecha para la primera reunión, una vez que la Secretaría de Trabajo de la provincia la defina cuándo, "se irán habilitando los temas a tratar en cada reunión".



En diálogo con esta Agencia, el gremialista especificó que lo que se persigue es discutir el Régimen de Niñez: "Ese será el punto de partida para definir, luego, todos los otros puntos que atañan a las condiciones de trabajo de Copnaf", y anticipó que "requerirá de mucho trabajo" ya que toca temas como jubilaciones, adicionales, especificidad de tareas, entre otros temas.



Además, se buscará discutir sobre la Comisión de Suplentes y los pases a planta permanente que se darán a partir del instructivo en el que se está trabajando a nivel provincial.



"No se puede estirar más el tiempo de discusión. Esperemos que la paritaria sectorial no se utilice para dilatar los tiempos", finalizó Muntes. (APFDigital)