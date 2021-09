ATE insistió con la reapertura de paritaria y lamentó el retraso salarial que sufre el personal de la provincia

El mes pasado el gremio solicitó la reapertura de la paritaria salarial, pero hasta el momento no hubo respuestas por parte del Gobierno entrerriano: “La situación en la provincia es complicada”, aseveró.



Contó que días atrás hubo un seminario nacional del sindicato y tuvo la oportunidad de dialogar con los secretarios generales de distintos lugares del país: “El informe que tuvimos que brindar desde Entre Ríos fue el único negativo y no le encuentro explicación”.



“En la provincia de Buenos Aires otorgaron un 46%, hay paritaria abierta y avanzaron en los pases a planta. También el Gobierno nacional acordó por arriba del 40% y los sectores privados lo hicieron en forma similar, pero lamentablemente en Entre Ríos vamos a destiempo”.



“Me deja un sabor amargo ver qué mal estamos en relación a lo que sucede en el resto del país”, afirmó Muntes.



Consultado por esta Agencia sobre el pedido de reapertura salarial, dijo que “desde el Gobierno respondieron dentro de lo formal, pero la respuesta no nos satisfizo”.



“Dijeron que la revisión de la paritaria está prevista para septiembre. Reconocemos que es así, pero en otras provincias y en algunos municipios, incluso a nivel nacional, también había una cláusula similar y sin embargo se retomaron las negociaciones antes de tiempo”, manifestó.



“Teniendo en cuenta los índices de inflación, casi todos los gobierno tomaron la decisión política de adelantar las negociaciones salariales, aplicaron el sentido común y acortaron los plazos”, enfatizó. (APFDigital)