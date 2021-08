ATE insiste con incluir la declaración de estabilidad en el Instructivo de pase a planta

Desde el sindicato se recordó que proceso para elaborar el Instructivo de Pase a Planta Permanente “inició en junio con un primer borrador enviado a nuestra organización para realizar las observaciones correspondientes”, teniendo como criterio fundamental la antigüedad en la función. Luego de analizarlo se remitieron las correcciones necesarias. “En el marco de este proceso se mantienen contactos con los representantes del Ministerio de Economía, donde se ha hecho lugar a algunos de los planteos realizados desde ATE”, se remarcó.



El sindicato informó además que “entre los puntos que no se han terminado de resolver se encuentra la declaración de estabilidad para los trabajadores que cuenten con la antigüedad requerida, pero que no puedan pasar a la planta permanente por falta de cargos presupuestados”. Se remarcó que la declaración de estabilidad “estaba incluida en el Instructivo del año 2017” y se entendió como “un importante retroceso y una pérdida de derechos” que no se incluya en el que se está elaborando. “Desde ATE insistimos que la declaración de estabilidad tiene que ser garantizada en el presente instructivo”, se expresó al respecto.



Otro punto que consideran fundamental es el que se refiere a la fecha de corte para tomar el año de antigüedad requerido para ingresar en el pase a planta permanente. “En el primer borrador la fecha que establece el Ejecutivo era de un año de antigüedad al 31 de diciembre del 2019. Desde nuestra organización proponemos el 30 de junio del 2021. Esta fecha garantiza el derecho a mayor cantidad de compañeros y abarcaría a los trabajadores convocados para hacer frente a la pandemia, principalmente en Salud, pero también en otras reparticiones esenciales. Entendemos que este grupo de trabajadores se sumó a los equipos en el momento que toda la sociedad los requería y estuvieron en la primera línea, por esto es necesario un reconocimiento a su compromiso”, destacó ATE.



Por último se indicó: “En el diálogo con las autoridades hemos podido incluir algunos puntos que garantizan los derechos de los trabajadores, pero consideramos imprescindible la declaración de estabilidad y que la fecha de corte sea al 30 de junio del 2021”. (APFDigital)