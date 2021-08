Siguen los cuestionamientos por la dilación del tratamiento de la Ley de Enfermería

En octubre del año pasado la senadora Claudia Gieco (Frente Justicialista-Diamante) había adelantado que se iba a presentar una nueva iniciativa, elaborada con aportes de diferentes sectores, de gremios e incluso del Ministerio de Salud: “La idea es hacer una ley que se adapte a la realidad actual, ya que la ley de Allende quedó desactualizada”, había dicho, al tiempo que indicaba que la senadora Nancy Miranda sería la autora.



Pasaron 10 meses y sigue sin haber novedades sobre el tema: “Esto revela la falta de interés en la problemática de un sector que ha estado al frente de la pandemia y merece un poco de atención para que se mejoren sus condiciones laborales”, sostuvo la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, al tiempo que consideró que “es evidente que la enfermería no está en la agenda del Senado”.



“Llama la atención por qué es tanta la demora: no se sabe si es una cuestión política, presupuestaria o hay otros intereses, pero la cuestión es que no se avanza en su tratamiento”, expresó.



“Primero pensamos que había una resistencia por parte del Poder Ejecutivo a avanzar en este tema, pero luego el propio Ministerio de Salud realizó correcciones al proyecto y mostró interés en el mismo. Entonces parece que el obstáculo es la Comisión de Salud del Senado”, manifestó.



“Es necesario destrabar el proyecto de ley. Nadie dice cuáles son las objeciones, ni se avanza en posibles modificaciones. Toda iniciativa puede tener cambios, hay artículos que pueden ser modificados para mejorar su alcance y son perfectibles”, sostuvo.



Consultada por esta Agencia, Carina Domínguez afirmó que “en la paritaria de salud desde el Ministerio se comprometieron a solicitar una audiencia a Nancy Miranda (Presidenta de la Comisión de Salud del Senado) para que informe en qué está la iniciativa”. Y agregó que el encuentro sería en los próximos días.



Por último, la dirigente de UPCN informó que ha dialogado con algunos senadores para analizar la posibilidad de que se pueda conformar una comisión bicameral que trate de manera conjunta el proyecto de ley que tanto están esperando los enfermeros y enfermeras”. (APFDigital)