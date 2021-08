Entre Ríos empezó a vacunar a niños y adolescentes entre 12 y 17 años

Este martes comenzó en la escuela Hogar el operativo de vacunación contra el covid a adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades. El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, y la referente provincial de Salud Integral de los Adolescentes, Fernanda Spesot, dieron detalles del operativo y la dinámica del mismo. Durante el fin de semana se registraron más de 15.000 voluntades de vacunación de este grupo.



Al respecto, Bachetti precisó que se está “iniciando en simultáneo en todo el país la vacunación de este nuevo grupo priorizado de 12 a 17 años con comorbilidades. Con muchas expectativas con este grupo que arranca con comorbilidades”, sostuvo antes de precisar que Nación debe definir la continuidad de este grupo etáreo sin comorbilidades.



Asimismo, aseguró que “la premisa del mes agosto es continuar y culminar los esquemas de vacunación en toda la provincia. Lo estamos iniciando ahora en agosto. Paraná tendrá todo estos días en el hospital de La Baxada segundas dosis para aplicar", remarcó.



En cuanto al grupo de personas entre 12 y 17 años puntualmente, informó que se inició en Paraná, al igual que en el resto de los departamentos. "Contentos porque sigue avanzando el plan de vacunación con nuevos grupos", dijo antes de apuntar que "en las 48 horas del fin de semana, se hizo el corte el lunes temprano, ya había más de 15.000 inscriptos dentro del grupo de con comorbilidades. También se habían inscriptos algunos sin comorbilidades, pero estos quedarán para después".



"Lo importante es que se inscriban porque es esencial para dar un ordenamiento a la vacunación como se hizo con los adultos. Se tienen estos listados que se distribuyen en todos los departamentos para organizar la vacunación de este grupo", insistió.



Consultado sobre el sistema de inscripción, Bachetti explicó que "es igual que los adultos con la plataforma en el link dentro de la página del Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Es un formulario sencillo que cualquier chico, por encima de los 12 años, está en condiciones de hacerlo. Obviamente los chicos que tienen dificultades para realizar la inscripción, el registro puede hacerlo un adulto. Es bastante amigable la plataforma. Si por alguna razón no se pueden hacer las inscripciones, la vacunación se hace igual. Obviamente con los requisitos y la documentación específica", acotó.



La vacunación continuará con adultos y adelantó que para los adolescentes se establecerán días fijos. "Por las particularidades del grupo hay que organizarlo con tiempo. Se requiere que consigan el certificado o el consentimiento. No es la misma dinámica y no habrá jornadas masivas de chicos de 12 a 17 años con comorbilidades, si no que requiere de otro tiempo", explicó.



Apuntó que en la jornada de este martes hay chicos con discapacidad y comorbilidades, por lo cual "las jornadas serán con otro formato. Si bien es en el mismo lugar, serán con otro formato".



Adelantó luego que, tras una reunión que se tendrá pasado el mediodía, se sabrá qué días serán en la ciudad de Paraná y cada departamento tendrá su ordenamiento propio. "Probablemente no sea todos los días, pero se organizará con los turnos para que sea una vacunación amigable. Desde un primer momento, desde el Ministerio de Salud buscamos que la vacunación sea dinámica y que, en el marco de la pandemia, no haya aglomeración de personas y demás. Sí seguirá en la ciudad de Paraná y en toda la provincia la vacunación de segundas dosis. Es la premisa del mes agosto para toda la provincia. Tenemos que continuar y culminar los esquemas de vacunación en toda la provincia. Lo estamos iniciando ahora en agosto. Paraná tendrá todo estos días en el hospital de La Baxada segundas dosis para aplicar", remarcó.



Consultado sobra la aplicación de las segundas dosis de Sputnik, el funcionario dijo que "en el Consejo Federal de Salud en el que prácticamente todas las jurisdicciones plantearon esta preocupación al Ministerio de Salud de la Nación. Nos dieron tranquilidad en el sentido que habrá una definición en relación a la llegada o a la producción de los segundos componentes que ya se están produciendo en el país, o de los esquemas combinados de dosis y por los cuales hay que esperar que los laboratorios los aprueben. Independientemente que sea por una o por la otra, nosotros a los esquemas tenemos que terminarlos por lo cual se está avanzando en ese sentido. Ya tenemos todo ordenado y ya sabemos a qué persona le toca la segunda dosis o qué persona tenemos que convocar apenas se tenga las vacunas", insistió antes de precisar que "no hay dificultadas con AstraZéneca y Sinopharm, sí con Sputnik por lo que se está a la espera de definiciones de Nación", concluyó.



Detalles

Por su parte, la referente provincial de Salud integral de los adolescentes, Fernanda Spesot, precisó que se aplicarán en Paraná 130 dosis. "Hoy se están vacunando a chicas y chicos entre 12 y 17 años. Todos los chicos con 12 años tienen que venir con un asentimiento de algún referente adulto, y no tienen que ser necesariamente padre, madre o tutor legal. Puede ser cualquier referente afectivo tal como lo marca el Código Civil y Comercial de la Nación, y a partir de los 14 años los chicos que tengan capacidad de entendimiento pueden concurrir solos o acompañados de un amigo o cualquier adultos".



Precisó luego que para los mayores de 13 años que tengan alguna dificultad cognitiva y los chicos de 12 años, tienen que venir con el modelo de consentimiento que está colgado en la página de Nación, o el modelo de asentimiento en la página del Ministerio de Salud de la provincia. "También lo pueden firmar en el momento porque se dispone", informó.



Finalmente, la funcionaria entendió que vacunarse "es una cuestión de salud, responsabilidad, solidaridad y básicamente para cuidarnos entre todos y todas en relación a los que nos está pasando en este contexto".