LA POLICIA ALERTA A LA POBLACION POR ESTAFAS CON CELULARES

*FORMAS QUE REALIZAN EL ENHAÑO:* *1) A TRAVÉS DE HACKEO (NO ENVIE REPITO y REPITA, NO, NO y NO, JAMAS ENVIE O COMPARTA EL CODIGO DE (6) DIGITOS) Ni siquiera si le dicen que es su MAMA* o Diga ser una persona de su confianza. Tu Whatsapp deja de funcionar porque lo instalan en otro Telefono (al pasarle vos el Codigo). En adelante le escriben a tus contactos (No llaman, tampoco hacen audios, porque la voz lo delata), con el pretexto de urgencia piden plata para que le transfieras a un CBU. INSISTEN, insisten mucho y te ofrecen Dolares que necesitan vender a buen precio (bajo valor), para llamar tu atención (Suelen enviar fotos o videos de muchos dólares para jugar con la codicia). Si caes en la trampa, en este engaño, tu dinero se pierde y los dólares jamas te llegan. *2) SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (Por medio de Engaño, cuento del Tío) Usan Ingeniería Social, usan una foto pública tuya sacada de Internet* y con otro numero que puede ser de Bs.As. 011; Córdoba 351; Salta 387. Dan aviso que vos cambiaste de numero a tus contactos (lo sacan de páginas de tiempo atrás cuando te susrcibiste a un sorteo donde cargaste tus datos y te piden el envio a 10 o 20 de tus contactos). Entendes? de ahi tienen tus datos. En adelante por textos solamente (la voz los delata) avisan a tus contactos que sos vos y que cambiaste el numero. Con el pretexto de urgencia piden dinero a tus amigos para que urgente le pases plata y que mañana te devuelve, insisten con el cuento de los dolares. Esto es engaño pleno. *RECOMENDACIONES:* *Si resultaste Victima o tu contacto de Whatsaap te paso plata y no eras vos. Hace la Denuncia en la Policía mas Cercana. Avisa la situacion a todos tus contactos (pone en tu estado que estas bien y que No cambiaste el numero). En la configuracion de Seguridad y Privacidad asegura que tu foto sea solo para tus contactos, para que un desconocido no la tenga.* *SI TE ROBARON LA CUENTA DE WHATSAPP. Envia urgente un mail a support@whatsapp.com para que desactiven su cuenta hackeada, ingresando en el "Asunto": “Teléfono robado/extraviado, y en el contexto del mensaje "Por favor, desactiva mi cuenta y el número de celular del damnificado/a en el formato internacional completo".*

Activar los factores de doble autentificación de las cuentas que posee, en la parte de Ajustes y Seguridad de tu cuente *(aparece como Verificacion de Dos Pasos)*.