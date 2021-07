Envío de armas a Bolivia: el Gobierno denunció a Mauricio Macri y exfuncionarios

Mauricio Macri: "su función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas obligan a investigar su participación en estos hechos que, dada la magnitud de su relevancia institucional, razonablemente no pudieron haber sucedido sin su autorización, aval o impulso, de acuerdo a lo que surja de las investigaciones consecuentes. Vale recordar que a pocos días del golpe de estado y del envío de armas, el propio Macri, aún en funciones, llamó “presidenta a cargo” y “presidenta electa” a la flamante dictadora Añez, en el marco de una cumbre del Mercosur realizada el 5 de diciembre de 2019. Asimismo, según surge de una nota emitida por su propio ex Embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, tras conocerse los hechos aquí denunciados, la decisión de recibir ex funcionarios del Gobierno de Evo Morales en la Residencia Argentina fue una decisión personal del ex Embajador, que fue tomada “más allá de las políticas definidas por el gobierno argentino”. En esa misma nota, el ex Embajador aclara que “solicité a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos autorización (que no fue concedida) para que el avión de Evo Morales pudiera aterrizar en Argentina". Queda entonces claro que Mauricio Macri brindó apoyo público y político a la dictadura de Áñez, lo cual, sumada a su función y a las características de los hechos denunciados, excluyen la posibilidad de que los mismos se hayan desarrollado sin su intervención.