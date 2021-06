Rechazaron un amparo contra el pago del Aporte Solidario y Extraordinario por la pandemia

en tanto las afectaciones a los principios constitucionales sobre los que sustenta su pretensión, requieren de un procedimiento que permita un amplio debate y prueba, a efectos de no vulnerar el derecho de defensa".Además, el organismo enfatizó que "el legislador posee la potestad para establecer la política económica que sea necesaria a los efectos del sostenimiento y funcionamiento del Estado Nacional".Por ello y "en virtud de la situación excepcional de pandemia", el Congreso de la Nación "declaró la emergencia pública y, en consecuencia, sancionó el "Aporte" a fin de solventar diversas medidas tales como la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".En el caso concreto, el magistrado consideró que el contribuyente no probó que se afecte su derecho a la propiedad ni "una porción sustancial de su patrimonio", y rechazó por falta de evidencia el argumento sobre la residencia fiscal en los Estados Unidos.entre ellos los de famosos como, todavía en trámite en los juzgados de primera instancia. En marzo pasado, otra jueza del mismo fuero, Cecilia Gilardi Madariaga, otorgó una medida cautelar a un ejecutivo de la firma Globant para que la AFIP se abstenga de reclamar el cobro del impuesto hasta que se resuelva si corresponde o no otorgarle el amparo.Pero luego otros magistrados del fuero como Pablo Cayssials, Enrique Lavié Pico y Esteban Furnari rechazaron en diferentes casos el dictado de medidas cautelares para impedir a la AFIP reclamar el cobro del impuesto, mientras se tramitan los amparos.