El personal de la Sanidad anunció un paro para el jueves y viernes

Producto de la negativa empresarial y bajo la consigna “sin salarios no ha salud”, el gremio de Sanidad (Fatsa) ha dispuesto un paro de actividades de cuatro horas por turno los días jueves 1 y viernes 2 de julio.



A su vez se realizarán “asambleas el lunes28, martes 29 y miércoles 30 de junio en todos los sectores y turnos de cada establecimiento”.



Con gremios que están cerrando acuerdos salariales por arriba de la inflación, el paro anunciado por Fatsa se basa en que “ninguna razón puede eximir a los empresario de la obligación de actualizar salarios en momentos de alta inflación como la que estamos viviendo”, se indicó en un comunicado que lleva la firma de los dirigentes Héctor Daer y Carlos West Ocampo.



Dicha medida se da en el marco de una negociación que sin final feliz con los empresarios del sector, quienes se encuentran agrupados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).



Tras el fracaso de la audiencia que se llevó a cabo este viernes por la tarde en el Ministerio de Trabajo ratificaron que si no aumentan los aranceles no podrán afrontar una recomposición salarial. (APFDigital)