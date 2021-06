Gendarmería abrió la inscripción para ingresar a la Fuerza: los requisitos

Asimismo, enumeraron los siguientes requisitos:

- Ser argentino/a, nativo/a o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo/a de padre o madre argentino/a. Ley 346,Título 1°,Art. 1°, Inc. 2°).

-Poseer el Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado.

-Tener entre 17 a 25 años de edad al 31 de diciembre de 2021 para el ingreso como CADETE.

-Poseer estudios secundarios completos (Titulo), constancia de Titulo en Trámite ó Certificado de Alumno Regular cursando el último año del Secundario.

-No registrar ningún tipo de Causas en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” (Judiciales o Contravencionales).

-No registrar antecedente Policiales contravencionales.



Índices antropométricos



: No serán considerados aquellos postulantes que no se encuentren comprendidos dentro de la estatura mínima/máxima, acorde al siguiente cuadro:

• Altura (mujeres): 1,60 - 1,85 mts

• Altura (hombres): 1,66 - 1,95 mts



Consultas

Centro único de reclutamiento

Tel: 011- 4310-2872 (Lun a Vie de 08.00 a 13.00hs).



HAGA CLICK PARA ACCEDER AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el primer paso a seguir para inscribirme?

Una vez abierta la inscripción y en caso de cumplir con los requisitos básicos, debe realizar la

inscripción web desde esta página. A partir de allí recibirá las indicaciones vía correo electrónico

con los pasos a seguir.



¿Debo ir a la Unidad de Gendarmería para inscribirme?

NO. Sólo debe realizar la inscripción desde esta página. Luego se le informará mediante correo

electrónico los pasos a seguir.



¿Puedo presentar mi documentación en cualquier sede de Gendarmería?

No. La documentación deberá ser presentada en la dependencia de Gendarmería Nacional más

próxima a su domicilio (según la dirección que figure en su DNI) y SÓLO CUANDO

GENDARMERÍA LE ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO INDICÁNDOLE QUE DEBE

HACERLO.



Tengo mi título plastificado, ¿es válido?

No. Los títulos de secundario y en caso de su postulación sea como profesional, los títulos

originales no deben estar plastificados. Deben estar en buen estado para ser presentados.



¿Cómo me notifican sobre mi postulación?

Se lo notificará por medio de un correo electrónico, por ende al momento de la preinscripción el

postulante deberá tener una casilla de email personal habilitada ya que luego no se podrá

modificar el mismo. Es importante que verifique su correo.



¿Cómo realizar el certificado de antecedes nacionales (RNR)?

A través del sitio web del Registro Nacional de Reincidencia. El certificado no debe superar una

antigüedad de tres meses.



¿Cómo tramitar el certificado provincial de antecedentes policiales?

El certificado de antecedentes policiales es emitido por la Policía de la provincia de residencia y

deberá solicitarlo en una sede de la misma SÓLO CUANDO GENDARMERÍA LE ENVÍE UN

CORREO ELECTRÓNICO INDICÁNDOLE QUE DEBE HACERLO. Para ello deberá imprimir y

confeccionar la solicitud de certificado de “Antecedentes Policiales Provincial”, la que deberá

estar firmada por la autoridad de Gendarmería correspondiente.



¿Puedo cambiar o modificar mi correo/email si no recuerdo el que tenía?

No debería cambiar o modificar su dirección de correo (email), ya que el mismo será el medio

principal de comunicación con usted. En caso de haber olvidado la contraseña deberá recurrir a

los medios de recuperación de contraseña que las mismas páginas de acceso a la cuenta tienen

a disposición del usuario.



¿Termine el nivel secundario en el extranjero, me puedo inscribir en Gendarmería?

Si usted desea inscribirse debe realizar el trámite de Convalidación de título secundario de

países con convenio en el Ministerio de Educación.



¿Tengo 17 años, debo ir acompañado de mis padres para inscribirme?

Si. Al ser menor de edad, debe estar acompañado por sus padres o tutores para realizar cualquier

tipo de trámite ante Gendarmería