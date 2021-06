Alberto Fernández demandará a Patricia Bullrich por difamaciones

Alberto Fernández demandará ante la Justicia civil a la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de no llegar a un acuerdo en a audiencia conciliatoria de rigor, convocada a raíz de las declaraciones de Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad, había afirmado que el gobierno nacional buscó obtener “retornos” para promover la llegada al país de la vacuna del laboratorio Pfizer.



En la mediación, realizada de forma virtual, ambas partes expresarán su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio, según pudo confirmar Télam de fuentes ligadas a la causa.



Fernández participó de la audiencia virtual desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el abogado Gregorio Dalbón. Bullrich, por otra parte, se mostró acompañada por dos abogados.



El resultado de la mediación fue confirmado a Télam por Dalbón, quien acompañó al Presidente en la audiencia, aunque se disculpó por no poder ahondar sobre los detalles del encuentro virtual ya que el mismo fue de carácter “confidencial”. (APFDigital)