El gobierno evita discutir salarios en la paritaria de salud

Si bien la paritaria sectorial es para tratar temas puntuales del sector, “esto no excluye que temas tratados en la paritaria general no puedan seguir en las discusiones sectoriales, más aún cuando se plantean adicionales específicos del sector”, precisaron desde el gremio a esta Agencia.



En relación a lo salarial, “se planteó la injusticia que se produjo en la última paritaria salarial en relación al título de enfermería, donde se reconoció el título a un sector, merecido por los años dedicados a su formación, pero se dejó sin ningún tipo de reconocimiento a un 80 por ciento de estas trabajadoras y trabajadores que también tienen títulos habilitantes”, informaron desde el gremio.



En tanto, desde la representación oficial plantearon que “este no es el ámbito para la discusión de salario”, haciendo una interpretación restringida de la normativa que regula las paritarias sectoriales, pretendiendo sacar de la discusión lo salarial en un contexto de inflación descontrolada y pérdida del poder adquisitivo del grupo de trabajadores que hace más de un año están en la primera línea frente a la pandemia de Covid-19.

Ante ese escenario, desde ATE esperan “que en la próxima reunión acordada para el 23 de junio los representantes del Ejecutivo provincial asistan con la debida representación y atribuciones para tratar todos los temas referidos al sector salud”.