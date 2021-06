Entre Ríos extendió las medidas focalizadas e intensivas de cuidado hasta el 11 de junio

El 5 y 6 de junio regirá el confinamiento determinado por el DNU 334.



Los intendentes o intendentas de toda la provincia podrán ampliar las restricciones en función de las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los COES locales.



A través de estas medidas se buscará reducir la circulación de personas y con ello los contagios. El objetivo es descomprimir el sistema de salud para garantizar la atención de la población entrerriana y disponibilidad de los recursos.



Alarma epidemiológica



Dada la situación de alarma epidemiológica en la que continúan Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, las clases continuarán en formato virtual en estas ciudades; la circulación de personas estará habilitada entre las 6 y las 20 horas; el comercio podrá trabajar con un aforo del 30 por ciento y hasta la hora 19.



La gastronomía estará habilitada desde las 6 hasta las 19 horas, también con un aforo del 30 por ciento y la modalidad delivery (envío a domicilio) y take away (retiro en el local) hasta las 23 horas.



Con la entrada en vigencia de un nuevo decreto, el lunes 7 de junio, los gimnasios de Paraná y su zona metropolitana podrán abrir hasta las 19 horas, con un aforo del 30 por ciento y estrictos controles sanitarios.



Las reuniones sociales y familiares en estas ciudades, continúan suspendidas en lugares cerrados y al aire libre, al igual que las familiares. Tampoco se podrán realizar deportes grupales de contacto y los clubes permanecerán cerrados.



Alto riesgo



Por otra parte, para los departamentos Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay, Feliciano y el resto de las localidades del departamento Paraná permanecen en la clasificación de alto riesgo sanitario.



En ellos están habilitadas las clases presenciales administradas, la circulación de personas puede desarrollarse desde las 6 hasta las 00 horas, el comercio puede trabajar con un aforo del 30 por ciento hasta las 20 horas, la gastronomía estará habilitada hasta las 23 horas también con una ocupación del 30 por ciento.



Los clubes y gimnasios pueden desarrollar sus actividades con un aforo del 30 por ciento con horarios limitados, mientras que los deportes grupales de contacto pueden desarrollarse al aire libre, al igual que las reuniones sociales, también al aire libre y hasta 10 personas. Los deportes en establecimientos cerrados no se pueden realizar.