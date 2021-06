Judiciales recrudecen las medidas: Harán paros de 48 horas desde la semana próxima

La continuidad del plan de lucha se definió en Plenario provincial de secretarios generales que se desarrolló el martes 2 de junio por la noche, con la participación de representantes de las 15 filiales del sindicato.



Los paros de 48 horas se fijaron para los días 10 y 11, 17 y 18, y 24 y 25 de junio. En tanto, el viernes 25 se llevará adelante un nuevo Plenario.



El cónclave también ratificó el quite de colaboración que prestan los trabajadores a los organismos judiciales y reiteró el reclamo por “la vacunación urgente de quienes somos la cara visible del Poder Judicial”, se informó desde AJER.



El Plenario “ratificó por unanimidad el plan de lucha que venimos sosteniendo las trabajadoras y trabajadores judiciales, reclamando al gobernador Bordet la no prórroga de la ley de emergencia, la recomposición salarial del sector, el abordaje de la problemática de la caja de jubilaciones para garantizar la sustentabilidad del sistema y el 82% móvil y peticionar la vacunación inmediata del personal dependiente del Poder Judicial”, se remarcó.



“Una vez más decimos que el ajuste de las cuentas públicas no puede hacerse sobre las espaldas de los trabajadores y que el aumento de la recaudación provincial y del aporte nacional a la provincia, que en primer cuatrimestre de 2021 se incrementó en promedio un 73,4%, comparado con el primer cuatrimestre de 2020 (datos del Ministerio de Economía provincial), lo que demuestra que la ley de emergencia no debe ser prorrogada”, se indicó desde AJER.



Por último se señaló: “Los judiciales reafirmamos nuestro reclamo esperando que el gobierno reflexione y concluya la ley de emergencia, de manera de lograr una recomposición salarial deteriorada por la alta inflación y por la emergencia provincial”. (APFDigital)