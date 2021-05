Iosper: qué pasará con el corte de los médicos

Los médicos dijeron que el aumento del 10% previsto a partir del 1° de agosto -se suma al 30% ya otorgado- resulta «insuficiente». En una declaración pública, la Femer sostuvo que «no satisface los requerimientos mínimos de las distintas especialidades». En ese marco, anunciaron, desde el 1° de junio «sólo se brindará el servicio de consulta médica en consultorio. El resto de las prestaciones ambulatorias y en internación se brindarán mediante el pago directo de los beneficiarios»

Pero Fernando Cañete, presidente de Iosper, rechazó la medida. «Son prestadores o no son prestadores. No queremos prestaciones a medias. Si no brindan las prestaciones, los sacamos del padrón de prestadores. Además, no hay convenio, porque la misma Federación Médica denunció que no hay convenio», aseguró.

Cañete cuestiona la postura de los profesionales por cuanto en la última reunión con la Femer sus directivos señalaron que la falta de acuerdo no era económica sino que sólo pretendían un reformulación de cómo se valorizan prestaciones. «Acá dijeron, en la reunión que tuvimos el 14, que no era un problema arancelario, pero resulta que después dicen que la propuesta es insuficiente», subrayó.

Frente a la postura de los médicos, la obra social provincial está trabajando en un sistema alternativo para sostener las prestaciones a sus 300 mil afiliados.

La obra social provincial ya experimentó un corte de prestaciones este año producto de un conflicto económico que presentaron los médicos.

Aunque al final los datos oficiales demostraron que la medida de fuerza fue escasamente acatada por los asociados a la Federación Médica.

Tal como informó Entre Ríos Ahora, el corte de prestaciones que aplicó la Federación Médica entre el 2 y el 26 de febrero a los 300 mil afiliados al Iosper no resultó al final todo lo masivo que había planteado la cámara de prestadores: un 78% de los médicos mantuvieron la atención de forma normal.

El dato se corrobora con la facturación del mes de febrero puesta al cobro por los médicos ante el Iosper: de los 2.246 profesionales que registra el listado de prestadores de la obra social provincial, 1.760 continuaron trabajando a pesar del escenario de conflicto que había planteado la Federación Médica en el marco de un reclamo por actualización en el valor de los aranceles.

La normalización de prestaciones ocurrió efectivamente el lunes 1° de marzo. El armisticio sobrevino luego de una larguísima negociación que incluyó la presentación de 4 propuestas de aumento de aranceles, el quid de la cuestión. En medio, los afiliados soportaron un corte de prestaciones que se inició el 4 de febrero.

Desde este martes 1° de junio los médicos vuelven a amenazar con un corte, aunque parcial.