Coronavirus *Disponen nuevas medidas de cuidado para Entre Ríos de acuerdo a las categorías sanitarias*

Por ello, una vez concluido el período de suspensión de actividades y aislamiento que rige hasta este domingo inclusive, el gobierno provincial dispuso, a través del decreto N° 1143, una serie de medidas focalizadas e intensivas, de acuerdo a la clasificación sanitaria nacional, que regirán desde el lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio. A su vez, las autoridades municipales podrán solicitar mayores medidas de cuidado en caso de considerarlo necesario de acuerdo a las consultas realizadas con los COES locales. En ese marco, en el área metropolitana integrada por Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, definida en alarma epidemiológica, las clases continuarán esta semana en formato virtual para todos los niveles. La circulación de personas estará habilitada entre las 6 y las 20 hs, el comercio podrá funcionar hasta la hora 19; la gastronomía estará habilitada desde las 6 hasta las 19 con un aforo del 30% y la modalidad delivery (envío a domicilio) y take away (retiro en el local) hasta las 23 hs. Los clubes y gimnasios no podrán funcionar durante esta semana, los deportes grupales de contacto no se podrán realizar; las reuniones sociales continúan suspendidas en lugares cerrados y al aire libre, al igual que las familiares. *Alto riesgo* En tanto, en los departamentos Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay, y el resto de las localidades del departamento Paraná, considerados en alto riesgo, las clases presenciales están habilitadas, la circulación de personas desde las 6 hasta las 0, el comercio con un aforo del aforo del 30 por ciento hasta las 20. La gastronomía funcionará desde las 6 hasta las 23, y en lugares cerrados con un aforo del 30 por ciento; los clubes y gimnasios con un aforo del 30%. Los deportes grupales de contacto se podrán realizar al aire libre, y en están prohibidos en establecimientos cerrados. Las reuniones sociales al aire libre hasta 10 personas, mientras que en lugares cerrados quedan prohibidas. Para el departamento Feliciano, considerado de bajo riesgo, se implementarán las definiciones del DNU nacional.

Finalmente, cabe señalar que el 5 y 6 de junio regirá el aislamiento determinado por el DNU nacional en las mismas condiciones del período del 22 al 30 de mayo.