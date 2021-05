Aseguran que “Entre Ríos nunca tuvo un vacunatorio VIP”

“Entre Ríos nunca tuvo un vacunatorio VIP”, aseveró la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, respecto al pedido realizado por la oposición para que el Gobierno provincial dé a conocer la nómina de los funcionarios catalogados como ‘personal estratégico’ que fueron vacunados contra el covid-19. Además consideró que hubo “una situación de escarnio” y de “mucho maltrato” por “situaciones que no ocurrieron nunca”.



“Nosotros no tenemos un listado, ¿listado de qué?”, apuntó la funcionaria. Según explicó en el programa Cara y Ceca, de Radio UNER, el Gobierno provincial programó “vacunar al personal esencial que desarrolla las principales políticas públicas”. Por eso “se planteó vacunar a ministros y secretarios de Estado que acompañan al gobernador y la vicegobernadora”, señaló.



Aseguró que también se había previsto incorporar a intendentes en el Plan Rector de Vacunación, pero eso quedó trunco luego de que se generara “una situación de escarnio público”.



Aclaró que “no hubo una instancia planificada y programada para incorporar a todos” los funcionarios. “Acá creo que se ha hecho un mundo de que está todo el funcionariado vacunado, y no es así”, subrayó. Como ejemplo, mencionó que el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, no ha sido inmunizado.



“Sí quizás hemos tenido errores por omisión. Por ejemplo, salimos poco en los medios de comunicación”, expresó la Ministra, reconociendo deficiencias en la comunicación.



De todos modos aseguró: “La historia y el tiempo brindarán la razón, que todo lo que hemos desarrollado desde nuestro sistema de salud ha sido con total criterio sanitario. Lo aseguro y puedo ser llevada a la justicia si es necesario”.



· Plan de vacunación



Respecto a cómo continuará la inmunización, Velázquez comentó que “la idea es ir bajando por segmentos de edad”. Descartó que se apunte a la vacunación por sectores gremiales, pese a que “aproximadamente mil sectores” presentaron pedidos en ese sentido. Se inmunizará por edades “porque con esta modalidad vamos a ir alcanzado a todos los sectores”, remarcó la funcionaria.



También comentó: “Se nos pidió que reforzáramos (la inoculación) al personal de calle, fuerzas de seguridad. Y también a presidentes municipales, que es personal muy estratégico”. (APFDigital)