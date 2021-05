Se desencadenó el representante de ATE que estaba reclamando en Iafas

Este martes, trabajadores de casinos se movilizaron en reclamo de mejores condiciones salariales y la reapertura de salas. En este marco, el representante de ATE en Iafas, Hector Aníbal Ortíz, se encadenó frente a la sede el instituto, exigiendo el cumplimiento de un fallo de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo Sala II, el cual ordenó al organismo otorgar la licencia gremial con goce de haberes al manifestante.



Ortíz, acompañado por miembros de la comisión directiva provincial ATE, criticó fuertemente a las autoridades centrales de Iafas, indicando que nunca había visto “un directorio peor que este”. Por otra parte, también reclamó por el pago de los salarios que las autoridades del organismo no le liquidaron, por no reconocer el derecho a la licencia gremial, según indicaron desde el sindicato.



Ortíz se encontraba en el organismo desde el viernes. Ante esto, señaló: “Si no me hubiese encadenado, no teníamos una solución”, y agregó: “Solución que, de todas formas, tampoco la tenemos, porque es todo de palabra. Pero por lo menos hemos generado esto”.



En sus declaraciones luego de desencadenarse, hizo referencia a los problemas salariales y remarcó: “La 248 es importante, compañeros”, en relación al código que solo percibe el personal de Iafas. En este sentido, invitó a sus compañeros a “no aflojar” y a “mantener la unidad que se está logrando, ya que a veces hay que dejar de lado intereses personales por el bien general”.



Por último, agradeció el apoyo de sus compañeros de ATE y señaló que “con contundencia, los reclamos van a tener sus frutos”. (APFDigital)