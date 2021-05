Plan Rector Vacunación Mayores de 60 años 👵🧓Sinopharm

RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO CONCURRIR CON DNI Y EL CARNET VACUNATORIO. Las personas que no traigan su carnet donde tienen el registro de la primer dosis de vacunación, no serán vacunados, ya que es necesario cumplimentar correctamente con los datos de registro. Los usuarios serán citados por el Equipo Epidemiológico. 👉 SI POR ALGUN MOTIVO NO TE CITAMOS, Y FUISTE VACUNADO EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS CONCURRI CON TU DOCUMENTACIÓN. Los vacunados en otras fechas, por favor esperar a ser convocados, para evitar los conglomerado. Sigamos respetando los protocolos vigentes, concurrir con barbijo 😷y respetar el distanciamiento. 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️ #FederalSeVacuna

Informa Prensa Hospital Urquiza.