Nueva jornada de paro de los judiciales

Los trabajadores nucleados a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) decidieron continuar con las acciones el viernes pasado, durante un Plenario que se realizó luego de la Asamblea Ordinaria prevista. “La mayoría de las filiales votó por seguir con las mismas medidas, es decir, asamblea con retención de servicios por dos horas el lunes 3 de mayo, con quite de colaboración, y paro de 24 horas el jueves 6”, comentó en esa oportunidad el secretario general del gremio, Mario Brnusak.



En declaraciones a esta Agencia, apuntó que “las medidas se tomaron por una semana, para ver cómo evoluciona la pandemia” y precisó que para las próximas las acciones que se definan evalúan fundamentalmente la forma de instrumentar las asambleas, “para que no sean contrarias a los cuidados que se requieren por el coronavirus”.



Brnusak aseguró que “la gente hizo saber, a través de sus delegados, del malestar y la disconformidad que hay con los porcentajes de recomposición salarial otorgados, más que nada porque no representan una recomposición real”. También se expresaron respecto a la vigencia de la ley de emergencia solidaria: “Una vez más fue rechazada y se pidió su caducidad o, en su defecto, la no prórroga en junio, cuando se cumpla un año de su sanción”.



El de este jueves 6 de mayo es el tercer paro que AJER realiza este año. El primero fue el jueves 22 de abril y el segundo, el 29 de ese mes. Ambas jornadas fueron contundentes en toda la provincia, con promedios de adhesión superiores al 90%. (APFDigital)