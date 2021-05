CONTINUA EL PLAN RECTOR DE VACUNACION A MAYORES DE 70 AÑOS- 2DA DOSIS DE VACUNA SINOPHARM

Desde el Hospital Zonal, se informa que este jueves y viernes se realizarán dos jornadas, en el Centro Cívico, de vacunación contra Covid19. Comenzará a las 8 hs y en esta ocasión se realizará 2da dosis de Vacuna Sinopharm, destinada a aquellas personas que se han vacunado el 5 de abril con primer componente de la misma vacuna. RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO CONCURRIR CON DNI Y EL CARNET VACUNATORIO. Las personas que no traigan su carnet donde tienen el registro de la primer dosis de vacunación, no serán vacunados, ya que es necesario cumplimentar correctamente con los datos de registro. Las personas citadas por el Equipo Epidemiológico serán las que se vacunen. Quienes no fueron citados, por favor no concurrir para evitar los conglomerados. Sigamos respetando los protocolos vigentes, concurrir con barbijo y respetar el distanciamiento. #FederalSeVacuna

Informa Prensa Hospital Urquiza.