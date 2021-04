Trabajadores judiciales paran hoy jueves

El paro de este jueves será el segundo del año. El primero se realizó el jueves pasado y fue contundente en toda la provincia, con un acatamiento promedio del 90%. Brnusak adelantó que para esta nueva medida se aguardan niveles de adhesión similares. “El ánimo de los trabajadores no ha cambiado: muestran mucha disconformidad y malestar por la situación”, afirmó al respecto.



Los judiciales vienen exigiendo “la derogación de la ley de emergencia o, en su defecto, que no se prorrogue en junio próximo, cuando se cumpla el año desde su sanción”, detalló.



La ley de emergencia puso en suspenso a la ley de enganche, que ata los salarios del Poder Judicial de Entre Ríos a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin ese enganche, no hay incrementos para los trabajadores judiciales entrerrianos. Y a esto se le suma la inflación. Por eso AJER denuncia el “impresionante deterioro” de los sueldos del sector.



En ese sentido, el titular de AJER pidió “desmitificar que los empleados judiciales somos los mejores pagos en cuanto a salarios. Hay muchos otros sectores en la provincia que tienen mejores sueldos”, sostuvo.



La semana pasada el ministro de Economía Hugo Ballay presentó una propuesta de recomposición salarial que consiste en un 8% de aumento con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio. El sindicato la consideró insuficiente y la rechazó. Ese encuentro con el Ministro fue el último contacto que tuvieron con las autoridades provinciales.



Con este panorama, AJER ratificó las medidas votadas en el último Plenario y el lunes 26 de abril realizó una nueva jornada de retención de servicios. Además, este jueves instrumenta el segundo paro.



En tanto, para el viernes 30 está prevista la Asamblea General Ordinaria del gremio, para dar aprobación al balance y memoria 2020. “La idea es usar ese mismo viernes para ver cómo seguimos”, informó Brnusak a esta Agencia y comentó que, mientras tanto, en cada una de las 15 filiales se evalúan posibles nuevas medidas. (APFDigital)