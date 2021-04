Acuerdan un aumento del 35 por ciento en el salario mínimo en siete tramos

El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, aseguró este martes por la noche que "la pobreza se resuelve con trabajo digno y no con cualquier tipo de atajo", al participar de forma virtual en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que determinó este martes un aumento del 35 por ciento en siete tramos no acumulativos desde abril hasta febrero.



El funcionario nacional remarcó la importancia de hallar "ámbitos de diálogo y de puesta en común para producir en el país una recomposición real de los salarios para que le ganen a la inflación, que es uno de los grandes desafíos que hay por delante", aseguró.



Cafiero agradeció a los participantes por haber logrado "este nuevo acuerdo salarial para intervenir en una realidad que aqueja, y que es el flagelo de la pobreza", y subrayó que ello "se resuelve con trabajo digno y no a partir de cualquier tipo de atajo".



“Lo que se necesita es que haya más oportunidades de negocios y mayores posibilidades de trabajo y empleo, pero que no haya ningún tipo de abuso sobre nadie. Hay que lograr una armonía. No hay sociedad que se realice solamente desde la óptica del sector público, como así tampoco desde la lógica del mercado” destacó el Jefe de Gabinete través de un comunicado.

La CGT, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras patronales convinieron este martes un aumento del 35 por ciento sobre el actual salario mínimo, vital y móvil en siete tramos, por lo que ese ingreso se elevará desde febrero próximo a poco más de 29 mil pesos, informaron fuentes oficiales y gremiales.

Sindicalistas de ambas centrales y el sector empresario acordaron el pago de un 9 por ciento en abril, 4 en mayo, 4 en junio, 3 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y un 5 por ciento final en febrero de 2022, lo que incluyó una cláusula de revisión en septiembre.



La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lideran el visitador médico Ricardo Peidro, el estatal Hugo Godoy y la universitaria Claudia Baigorria se abstuvo de votar el acuerdo final, indicaron a Télam los dirigentes gremiales.



El nuevo salario mínimo, vital y móvil comenzará a ser abonado con un aumento del 9 por ciento retroactivo al 1° de abril último y alcanzará los 29.160 pesos en febrero próximo.



El acuerdo fue consecuencia del voto favorable de la CTA de Yasky, de la CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña, de la UIA y de varias cámaras empresarias.

Como había anticipado Télam el fin de semana, finalmente se convino un incremento del 35 por ciento en siete tramos, que comienzan a aplicarse sucesivamente desde este mes, a pesar de que la CGT reclamaba una mejora de entre el 35/40 por ciento sobre el valor del mínimo, vital y móvil en no más de dos tramos; la CTA en uno y la CTAA el monto de la canasta básica.



El porcentaje acordado también se aplicará sobre las prestaciones mínima y máxima por desempleo, en tanto las partes se reunirán en septiembre para analizar la variación del proceso inflacionario y la realidad económica, según convinieron esta tarde.



La CTAA no fue invitada a la reunión de comisión, como había ocurrido en octubre último, sino solo al encuentro plenario, por lo que ratificó su denuncia de "absoluta discriminación" y se abstuvo a la hora de votar el acuerdo final sobre el nuevo ingreso mínimo.



El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo es encabezado por el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien presidió este martes el encuentro virtual.



Los integrantes del Consejo deliberaron durante varias horas a partir de las 15.30 de forma remota para consensuar el nuevo valor de ese ingreso mínimo.



En el encuentro participaron por la CGT los consejeros titulares Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María, Jorge Sola, Rodolfo Daer, Julio Piumato, Noemí Ruiz, Antonio Caló, Gastón Frutos, Luis Cáceres y Armando Cavalieri, en tanto por las CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma lo hicieron Yasky y Peidro, respectivamente.



El Jefe de Gabinete de Ministros y el titular de Desarrollo Social, Santiago Cafiero y Daniel Arroyo, también participaron en las deliberaciones, al igual que autoridades de Desarrollo Productivo, Esteban Castro (UTEP), Marcelo Fernández (Cgera) y Carlos Marín (Argencon) y, por la UIA, Daniel Funes De Rioja, Juan Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez; además de las diversas cámaras empresarias.



El actual mínimo es de 21.600 pesos desde marzo último, y a partir de febrero próximo pasará a ser de 29.160 pesos, luego de aplicar un aumento en 7 tramos desde abril.



El salario en los años anteriores



El último encuentro del Consejo se realizó el 14 de octubre de 2020, ocasión en la cual se determinó un ingreso mínimo de 21.600 pesos en tres tramos, lo que representó un aumento del 28 por ciento, abonado un 12 ese mes, un 10 en diciembre y un 6 en marzo.



Durante tres años previos (2017, 2018 y 2019) el valor del mínimo había sido fijado de forma unilateral por laudo ministerial ante las desavenencias de sindicalistas y empresarios.



Las centrales obreras habían expresado a Télam la necesidad de que Trabajo convocase a una revisión del mínimo no más allá de octubre, lo que la cartera decidió para septiembre.



"Ante la desactualización del salario y la suba de precios, la CTAA aprobó en su momento un plan de reactivación del ingreso sobre la base del valor de la canasta elaborada por la Comisión Interna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), pero otra alternativa hubiese sido aplicar una estrategia de incremento progresivo y por arriba de la inflación para que el mínimo tenga un valor adecuado", había dicho Peidro a Télam.