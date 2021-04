AJER va al paro reclamando el fin de la ley de emergencia

Es así que el reclamo unánime fue “la urgente recomposición de los salarios, el respeto irrestricto y aplicación de la ley 10.068, y la apertura de instancias de dialogo para garantizar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones y el 82% móvil”, informó la entidad sindical a través de un parte de prensa.



“En ese sentido y para hacer llegar al gobierno el descontento y el repudio de los judiciales por los efectos de la ley de emergencia es que se decidió la realización de paro de 24 hs. los días jueves 22 y 29 de abril, y retención de servicios con quite de colaboración de 2 hs. por día los lunes 19 y 26 de abril, quedando en este caso facultadas las filiales para determinar el horario y modalidad de la retención. Para los organismos que tienen horarios de trabajo por la tarde la retención de servicio será de 18 a 20 horas en los días indicados”, añadió AJER.



El gremio reiteró los reclamos expresados al gobierno desde el inicio del conflicto:



• Recomposición salarial real inmediata



• NO a la prórroga de la ley de Emergencia



• Convocatoria del gobierno a todos los sectores involucrados a debatir la forma de garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82% móvil.



“Finalmente y en relación a una de las banderas principales de AJER, que es la defensa de condiciones dignas de trabajo, las 15 filiales se pronunciaron expresando el firme respaldo a las acciones que lleve adelante la Comisión Directiva Central consistentes en no permitir situaciones de violencia laboral en los espacios de trabajo, especialmente en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de La Paz, en el cual el Superior Tribunal de Justicia dispuso la realización de un seguimiento de la situación laboral del organismo”, concluyó el escrito. (APFDigital)