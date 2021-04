La Anmat aprobó un test rápido de coronavirus que ya se vende en farmacias

Como una forma más de combatir el coronavirus y la enfermedad Covid-19 que genera y frente a la segunda ola que desde hace varias semanas golpea a la Argentina, la realización de tests para saber si una persona es portadora de la infección resulta una herramienta eficaz a la hora de frenar los contagios.



Y mientras muchos lugares habilitados para realizarse el test por PCR están saturados debido a la alta demanda para saber si las personas son portadoras y la Argentina registra récords de contagios por día, una nueva herramienta se suma para detectar posibles contagiados.



Se trata de un nuevo Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 para conocer si una persona es positivo de COVID-19 que ya se vende en varias farmacias argentinas y promete ayudar a atravesar esta compleja realidad en la que transitamos hoy.



El test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd es el único autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo. ¿Por qué? Porque el mismo producto así lo establece, ya que fue autorizado para ser vendido así. Es un producto de uso profesional exclusivo. Lo que significa que se vende en forma libre en farmacias pero lo debería hacer un médico, enfermero o un bioquímico.



“Se trata de un test de Covid-19 muy eficaz y de muy alta sensibilidad, que fue autorizado por Anmat el 24 de febrero. Hay que aclarar que la persona que lo compre lo debe llevar a su médico de confianza para que le realice el hisopado a un costo menor que el testeo si se lo tuviese que pagar de su bolsillo. Tiene un nivel de especificidad del 98% y de un nivel de sensibilidad 96,8%. Hay menos de un 3% de falsos positivos o negativos, por lo que es casi tan eficaz como un PCR”, explicó a Infobae Alejandro Mansilla, socio gerente de Vyam Group S.R.L., importador del producto.



“Buscamos ayudar a combatir esta pandemia mediante instrumentos eficaces que puedan detectar los infectados lo antes posible. Actualmente, los test de antígenos son los que más se utilizan en el mundo, ya que los realizados por PCR tardan más y son más caros. Este test chino fue aprobado por varios países, como Alemania, que tiene una alta vigilancia sanitaria”, agregó Mansilla, que destacó que además de brindar los resultados en 10 minutos, el test es más económico que uno por PCR.



En un laboratorio un test de antígeno por PCR puede costar entre $3500 y los $6000. En cambio, el test rápido de Immunobio se consigue a $2600.



• Cómo se hace el test



El test de antígeno se realiza por medio de un hisopado que puede tomar secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, publicó InfoBae.



“El producto está compuesto por una bolsa de aluminio con cassete de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril, reactivo y tubo de recolección de muestras e instrucciones de uso), por lo que es sumamente completo”, aclaró Mansilla, que especificó que la caja aclara: “Los resultados negativos no descartan infección por Covid-19”.



El importador aclaró que habían recibido 20.000 unidades a mediados de marzo y que mañana arribarán al país otra tanda similar para ser distribuidas en las próximas horas a varias farmacias. “Esperamos que sirvan para detectar más infectados y detener los contagios a tiempo. Es importante brindar a la sociedad todas las herramientas posibles para luchar contra el Covid-19”, concluyó Mansilla. (APFDigital)