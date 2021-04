Bordet lanzó la campaña antigripal en toda la provincia

Bordet lanzó la campaña antigripal en Entre Ríos desde Urdinarrain, se vacunó como lo hace cada año, y recorrió las instalaciones del nosocomio local junto a la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el intendente Sergio Martínez, y el director del hospital local Manuel Belgrano, Rodolfo Neri. En la oportunidad, observó el equipamiento de rayos recientemente adquirido.



Hospitales y centros de salud ya aplican las vacunas contra influenza. La inoculación contra la gripe se desarrollará en forma simultánea a la campaña de vacunación contra la Covid-19, por lo que los equipos de salud de toda la provincia se prepararon para poder llevar adelante ambas estrategias.



La provincia recibió 91.840 dosis, y la vacunación contra la gripe tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza.



Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo: "Es muy importante que la población tenga en cuenta el vacunarse para prevenir otras enfermedades, y evitar una internación".



Precisó luego que la campaña en Entre Ríos "tiene previsto vacunar a adultos mayores de 65 años, a quienes tengan factores de riesgo y a los niños que es donde muchas veces la gripe nos trae serias complicaciones. Las enfermedades respiratorias son la principal causa de mortalidad infantil y esto hay que trabajarlo", remarcó.



Luego precisó que la campaña antigripal se hace en forma simultánea con la vacunación contra el covid 19. "Es un gran esfuerzo que se hace en todo el territorio provincial para proteger la salud de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos. Es un esfuerzo realmente muy grande que hará el sistema de salud", insistió.



Medidas ante el covid



En cuanto a las medidas preventivas contra el covid, el gobernador dijo: “Estamos haciendo cumplir estrictamente lo que está establecido en el decreto nacional y en el decreto provincial que hemos emitido. No obstante, hay fiestas que se realizan de manera clandestina y la policía trabaja fuertemente para poder desalentarlas”.



Dijo además que, “más allá de la normativa, siempre apelamos a que en una situación de pandemia -donde corre serio riesgo la vida de personas con una cepa que es mucho más contagiosa y que hace que personas jóvenes que antes no se enfermaban se enfermen y pasen a terapia intensiva- se tome conciencia que tenemos que cuidarnos, tener distanciamiento, y evitar ir a fiestas irregulares y a reuniones de más de 10 personas para evitar los contagios y lograr que nuestro sistema de salud siga actuando como hasta ahora de dar respuestas en todos los casos”.



El mandatario insistió en que “se monitoreando día a día la situación. Cuando veamos que hay un riesgo en la población, vamos a ir tomando medidas. Priorizamos primero la salud de los entrerrianos, pero también que la actividad económica pueda desarrollarse porque se necesita trabajar, generar ingresos, y está comprobado que los protocolos que se utilizan en los comercios dan resultado. Lo otro que también priorizamos es la presencialidad en las escuelas. Es muy baja la cantidad de contagios que se pueden producir en las escuelas, entonces nuestros chicos también tienen que estar en las aulas”, remarcó.



A modo de cierre, Bordet insistió en que “el problema está en las reuniones sociales innecesarias, y en los encuentros que tornan peligrosos los contagios”.



Dosis y campaña antigripal



Días atrás el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó casi dos millones de dosis de vacuna antigripal a todas las jurisdicciones, y Entre Ríos recibió 91.840 dosis de vacuna antigripal entre las tres presentaciones: 44.240 dosis de Viraflu adulto, 28.000 de Viraflu pediátrica y 19.600 Fluxvir (esta última es utilizada para mayores de 65 años.



La vacunación antigripal debe ser efectuada idealmente antes del comienzo del invierno porque es la etapa de mayor circulación del virus influenza. No obstante, y si la situación epidemiológica lo indica, se continúa hasta que cese la circulación viral.



Los equipos de inmunización trabajan en una organización que permita alcanzar a aquellas personas que, además, están contemplados en el Plan Rector de Vacunación contra el Coronavirus. En tal sentido, se recordó que deben transcurrir al menos 14 días entre la aplicación de ambas vacunas.



Recomendaciones



Ante el aumento de casos de Covid-19, se destacó la importancia de reforzar el cumplimiento de los protocolos y medidas de prevención, que permiten minimizar la transmisión de todos los virus respiratorios que circulan durante los meses de otoño-invierno. A saber: mantener la ventilación cruzada y constante en ambientes cerrados y en el transporte, además del uso de barbijo, el respeto de los dos metros de distancia entre personas y el lavado frecuente de manos.



Vacunación en pacientes confirmados o sospechosos de Covid-19



Si bien no existen contraindicaciones médicas para administrar vacunas (incluida vacuna antigripal) en pacientes con diagnóstico de Covid-19, se recomienda posponer la vacunación con el objetivo de evitar la trasmisión viral y propagación de la enfermedad, en las siguientes situaciones:– Casos confirmados: la recomendación es vacunar luego de 14 días de la fecha de inicio de los síntomas o bien hasta la recuperación clínica.– Contactos de casos confirmados: en estos casos se deberá vacunar luego de completar los 14 días de aislamiento.