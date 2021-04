Médicos de los hospitales paranaeses anunciaron nuevas medidas de fuerza

Médicos autoconvocados de los Hospitales San Martín y San Roque anunciaron retención de servicios para este viernes, atendiéndose solo urgencias. Por medio de una carta enviada a la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, los profesionales de la salud reiteraron sus reclamos en cuanto a los salarios y a la precarización laboral, situación que viene dándose desde marzo del año pasado.



“Entendemos que como trabajadores del Estado tenemos el derecho y en este caso la obligación moral de reclamar por nuestro trabajo”, manifestaron los médicos. En este sentido, advirtieron por retenciones de servicios los días jueves y viernes de la semana entrante en caso de que no haya respuestas.



Los profesionales de la salud denuncian la no respuesta estatal frente a la situación, a pesar de las reuniones mantenidas en diciembre y enero de este año con Sonia Velázquez, y de la movilización hacia la Secretaría de Salud de la Provincia desarrollada el pasado jueves 25 de marzo. “Lamentamos profundamente, no encontrar otra vía de acción que la retención de servicios”, se aclaró en la carta firmada por Médicos autoconvocados en lucha. (APFDigital)