Esta semana comienzan a vacunar contra el Covid a mayores de 60 años

En ese marco, el coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Adultos Mayores, Esteban Sartore, dijo en declaraciones a la prensa: “Queremos finalizar esta semana o la siguiente con el grupo de mayores de 70 años no institucionalizados. En algunas ciudades ya han terminado y estarían en condiciones de empezar con personas entre 60 y 69 años. Tenemos núcleos fuertes en cantidad de adultos de más de 60 en Paraná, Gualeguaychú y Concordia, y somos la tercera provincia del país con mayor cantidad de personas en esa franja etaria, superando el 16,3% cuando la media es del 14%”.



En cuanto a la inscripción del grupo que podrá acceder a la vacunación en las próximas semanas, Sartore destacó: “La semana pasada tuvimos más de 55 mil inscriptos de más de 60. Incluso, hemos visto que muchos, al principio tenían un poco de temor a la aplicación de la vacuna, pero luego, al ver la seguridad de la misma, la autorización de ANMAT y la leve sintomatología que han presentado los mayores en la aplicación, les da ahora más tranquilidad”. Incluso, para este grupo poblacional de entre 60 y 69 años, durante el transcurso de esta semana se comenzará la inoculación en los departamentos Islas del Ibicuy y Feliciano así como en las ciudades de Federal, Federación, La Paz, Santa Elena y Diamante.



Asimismo, en cuanto a quienes por alguna razón no pudieron asistir a un turno asignado, el profesional manifestó: “En esos casos en las próximas semanas se les enviará la reprogramación correspondiente”.



Por último, en referencia al contagio de Coronavirus del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló: “Es muy importante seguir recordando a la población que, aunque estemos vacunados, nos tenemos que seguir cuidando entre todos. La vacuna no previene enfermarse. Lo que sí disminuye, es la morbimortalidad. Es decir, en el caso de contagiarse, de tener el virus, que el paciente lo pueda transitar de una manera más leve, sin la necesidad de estar internado, o con la utilización de oxígeno, en camas de cuidados intermedios o de terapia intensiva”.



Más allá de cualquier circunstancia, es necesario señalar que si bien la vacunación se presenta como una herramienta más de prevención, resulta esencial que la población siga aplicando las medidas de autocuidado: mantener el distanciamiento (dos metros entre personas); uso de tapaboca, nariz y mentón; correcta higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel; y utilización de elementos personales.