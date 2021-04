ATE dispuso otros tres días de paro

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió la continuidad del plan de lucha en el mes de abril: se seguirá con el estado de asamblea permanente y se faculta al Secretariado para poner fecha a un paro de 72 horas en el transcurso de abril.



Ante la falta de convocatoria a paritaria para rediscutir la actualización salarial y, tras la propuesta del Ejecutivo provincial del 15% que no contempló lo presentado por ATE en la mesa de discusión, se ratificó la continuidad del plan de lucha.



En la movilización que tuvo lugar el 26 de marzo se hizo entrega de un petitorio al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller. En el mismo se plantea que haya una seria recomposición salarial, que se garanticen las condiciones laborales en la vuelta a la presencialidad en las escuelas y demás organismos y el pago del Bono Covid para el sector, entre otros puntos.



“Desde nuestra organización nos encontramos a la espera a la convocatoria de la mesa de discusión”, sostuvieron desde el gremio.



• Paritaria



En la paritaria se acordó continuar con los temas planteados por nuestra organización en los organismos correspondientes.



Entre ellos se pudo avanzar con la reglamentación del Régimen Jurídico Básico en el ámbito de la Secretaría de Modernización: la primera reunión para debatir el régimen de licencias se llevó adelante el 18 de marzo, pero falta concretar el inicio de las discusiones en los demás ámbitos oficiales, a los cuales se les solicitó formalmente por escrito el inicio.



A su vez, se pidió a Marcelo Bisogni, presidente del IAPV, una audiencia a fin de tratar la concreción de Planes de Vivienda para afiliados a nuestro sindicato, como quedó establecido en el punto nº 9 del Acta Paritaria de fecha 19/02/2021 (Expte: 2474313/2021).



Y al secretario de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Zacarias, se le solicitó que avance en la conformación de un órgano que aborde temáticas sobre Violencia y Acoso en el ámbito de la administración pública como quedó establecido en el punto nº 3 del Acta Paritaria de fecha 19/02/2021 (Expte: 2474313/2021).



Cabe destacar que en la mesa paritaria general una cantidad importante de planteos tenían que ver con los trabajadores de Salud. En la respuesta de los representantes del Ejecutivo refieren cada uno de estos puntos a una discusión que se debería dar en el ámbito del Ministerio de Salud, mediante Paritaria de Salud.



Ante la no conformación de este espacio de discusión, se le pidió a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, la urgente convocatoria a Paritaria de Salud, debidamente institucionalizada, como lo plantearon los paritarios del gobierno provincial.



Como quedó plasmado en el acta del 19 de febrero, se solicitó que se concrete -en el plazo de 45 días- el proyecto de Instructivo para el Pase a Planta Permanente, que ocuparía los cargos vacantes en existencia.



Como se definió, de no mediar convocatoria para discutir salarios, la semana próxima se continuará con asambleas en las reparticiones provinciales y se instrumentará un paro de 72 horas. (APFDigital)