Judiciales decidieron continuar el plan de lucha con nuevas medidas

Brnusak aseguró que durante el Plenario, que se realizó el martes por la noche, “todos estaban de acuerdo en que las medidas tienen que continuar”. Por eso resolvieron “mantener las retenciones de dos horas dos días por semana”, que seguirán efectuándose los lunes y jueves. “Cada filial define bajo qué modalidad, es decir, si es con o sin movilización, si salen a la calle o se reúnen en espacios en común, siempre con los cuidados por la pandemia”, detalló el titular de AJER.



A estas medidas le sumarán el quite de colaboración desde el 5 de abril. Brnusak explicó en qué consiste esta nueva medida: “Los días de asamblea con retención de servicios, además los compañeros y compañeras no van a asistir a la tarde, cosa que en muchos lugares se estaba haciendo”, precisó.



Estas acciones se sostendrán en principio por el plazo de 15 días. “Luego haremos una evaluación, en vista a las convocatorias que viene haciendo el Gobierno provincial, que llamó a los docentes esta semana y ya anunció que convocaría a los estatales la semana próxima”, señaló Brnusak en declaraciones a esta Agencia.



Los trabajadores judiciales implementan estas medidas en reclamo de una “recomposición salarial real inmediata”. Además exigen que no se prorrogue la ley de Emergencia y solicitan que el Gobierno provincial convoque “a todos los sectores involucrados a debatir la forma de garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82% móvil”.



El Plenario redactó un documento en el que plasman sus reclamos. “Comenzando el segundo trimestre de 2021 el deterioro de nuestros salarios continúa profundizándose producto de los insignificantes aumentos, de la ley de emergencia y de la permanente suba de precios. Ni el gobierno nacional ni el provincial protegen los sueldos de los trabajadores”, se lee en el texto.



Además advierten que “la ley de emergencia provincial y la inflación han significado para los trabajadores judiciales un deterioro real y abrupto de sus sueldos como no se daba desde la época de los Federales”.