ATE definió plan de lucha para marzo que incluye paros y movilización

El plan de lucha para marzo que incluye la participación del gremio en el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, asambleas del 9 al 11; marcha el 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia; y un paro de 48 horas los días 25 y 26, que culmina con una movilización.



El secretario general explicó que las asambleas se realizan con el fin de “motorizar y fortalecer las medidas de 25 y 26, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, para que estemos en la calle, no hay alternativa”.



Ayer se reunieron los delegados de Paraná, en la sede central del gremio y resolvieron “asambleas todos los días en los lugares de trabajo con retención y presencia del Consejo Directivo”, explicó Muntes.



Aclaró que en caso de haber una convocatoria para discutir salarios “automáticamente quedan suspendidas las actividades, no podemos ir a una reunión con medidas de fuerza”.



Explicó además que el diálogo con el gobierno no está cortado. “Hemos enviado las notas respectivas pidiendo la continuidad de la paritaria sectorial de Salud, también para que la Secretaría de Modernización convoque a la Comisión para seguir trabajando sobre el régimen de licencias. Asimismo se pidió una convocatoria al presidente del IAPV para avanzar con lo acordado en paritarias “sobre viviendas para los trabajadores del Estado, y que la Secretaría de Trabajo convoque a conformar la comisión para trabajar sobre violencia de género en las instituciones, por la ley Micaela y el Convenio 190”, describió Muntes. Y agregó que “quedan abiertas las paritarias sectoriales técnicas que todavía no iniciamos”.



• Plan de lucha



El plan de acción definido este miércoles comprende:



-8 de marzo: Paro Internacional de Mujeres



-9, 10 y 11 de marzo: Asambleas en todos los lugares de trabajo con presencia de la CDP.



-24 de marzo: Marcha por Memoria, Verdad y Justicia a los 45 años del Golpe Cívico Militar.



-25 y 26 de marzo: Paro con movilización el día 26.



A la semana siguiente se realizará un plenario del Consejo Directivo Provincial para definir, en caso de no ser convocados, la continuidad de las medidas en el mes de abril. (APFDigital)