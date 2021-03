Entregaron un cardiodesfibrilador al hospital Justo José de Urquiza de Federal

El cardiodesfibrilador estará en el ingreso de Guardia y la entrega se da en el marco de la red de infarto agudo de miocardio, la cual tiene como objetivo mejorar la calidad de atención y evitar las complicaciones y muertes por esta causa. El trabajo en red no solo se da entre los efectores de salud por región sanitaria, sino que es un trabajo coordinado desde diferentes áreas del Ministerio de Salud. La senadora Miranda destacó el encuentro y manifestó: “Es importante incorporar otro equipamiento para el hospital. Este cardiodesfibrilador se suma a las lavadoras que recibimos, también este año, en el hospital Colonia Dr Raúl Caminos, por lo que después de un 2020 complicado, brindar este tipo de respuesta es muy positivo”. Además, señaló que el equipo no sólo es importante para el nosocomio, sino para el Departamento Federal en general. Por otra parte, Silva agradeció a Velázquez y todo el equipo por las respuestas brindadas durante la Pandemia; y agregó que en la reunión se trataron temas referidos a expedientes, funcionamiento del hospital, equipos de protección personal, situación epidemiológica del Departamento Federal y el abordaje desde la institución. Acompañaron a Velázquez en la entrega el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; la coordinadora de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Soledad Garcilazo; y la referente de Redes y encargada del Departamento de Bioquímica, Diana Mernes.