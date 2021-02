Iosper y Femer firmaron el acta acuerdo y se restituye la atención a los afiliados de la Obra Social

Luego del proceso de renegociación de las pautas, condiciones y valores con los que las instituciones se relacionan, “el Iosper realizó una serie de ofrecimientos progresivos con las posibilidades económicas y financieras que concluyeron en una propuesta que fue aceptada formalmente hoy por la Femer” indicó a esta Agencia Cañete, quien reconoció el acompañamiento y apoyo de los sindicatos al Directorio Obrero.



En ese sentido, precisó que desde el 1 de febrero el valor de la consulta médica es de 652 pesos; desde el 1 de marzo pasará a ser de 819 pesos; y desde el 1 de abril a 860 pesos. Además, se fijó un incremento del 30 por ciento sobre los valores vigentes de las prácticas que será de forma escalonada: diez por ciento desde el 1 de febrero; diez por ciento desde el 1 de marzo; y diez por ciento desde el 1 de abril. También, Iosper y Femer pactaron la constitución de una comisión especial bipartita para el estudio, tratamiento y proposición de actualización del convenio prestacional y el nomenclador de prestaciones médicas.



Además, indicó que “se destrabó el conflicto y lo importante es que a partir de la firma del acta se restituye el servicio y los afiliados tendrán la cobertura médica por cualquier urgencia que puedan llegar a tener y la atención en consultorios”.



“Encontrar una solución nos da la tranquilidad de poder seguir trabajando mancomunadamente con Femer, fundamentalmente, para preservar el sistema, porque es necesario que (tanto los prestadores y como quienes los financian) garanticemos a la población el acceso a la salud”, remarcó Cañete, quien consideró que la pugna “dejó la enseñanza de que se debe dejar de lado el mercantilismo de la salud abocándonos, de forma profunda, en el debate de la viabilidad del sistema”.



Por otro lado, Cañete pidió disculpas a los afiliados por todo lo que pasó: “Lamentamos todo el nerviosismo y bronca que se generó, pero queremos decirle a los afiliados que trabajamos arduamente para destrabar el problema mucho antes pero no se pudo y ahora estamos contentos porque no solamente resolvimos esta situación sino que sentamos las bases para seguir trabajando con Femer”.



La palabra de Femer



Por su parte, el presidente de Femer, Rodolfo Nery, contó que el Consejo directivo de Femer “resolvió firmar el acta complementaria no por el tema económico sino por los nomencladores”, y celebró que los valores nuevos “comenzarán a regir desde el lunes”.



“A pesar de todo esto se pudo llegar a buen puerto resolviendo este conflicto en una época de tanta conflictividad social que se vive y se reanudan las prestaciones en su totalidad y el fin de semana se podrán atender las emergencias”, detalló el médico.



Sindicatos



Además, Cañete agradeció el apoyo de los sindicatos a las negociaciones que llevó adelante el Directorio Obrero y valoró el apoyo a la gestión “que llevamos adelante en todo este tiempo”. (APFDigital)