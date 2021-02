Autoridades del Iosper se reunieron con los sindicatos y afirmaron: “Es la mejor obra social de la provincia”

Los directores dieron detalle de la situación financiera y las proyecciones de la obra social a las autoridades de la Federación Entrerriana de Trabajadores Municipales (Festram), de la Asociación Gremial del Magisterio de entre Ríos (Agmer), de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Asociación de Personal Legislativo (Apler), de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), del Sindicato de Trabajadores Municipales (Suoyem) y del Centro de Jubilados y de Retirados de la Policía.



El presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, indicó que la instancia buscó “desmitificar prejuicios que atentan contra la imagen de la obra social, ante discursos funcionales a las corporaciones”.



En ese marco, explicó que el conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) comenzó en diciembre y repasó que desde el año pasado se concretan audiencias con las autoridades con propuestas para mejorar los aranceles y nomencladores.



Precisamente, destacó que Iosper “es la obra social de la región con mejor arancel”, y contrastó los números con las prestadoras de otras provincias. Además, aclaró que se garantizan prestaciones y medicamentos a los afiliados con diferentes patologías: “Quienes dicen que Iosper no tiene cobertura en medicamentos y no posee prestaciones están mintiendo porque no se deja abandonado a ningún afiliado y es la mejor obra social de la provincia y esto es así porque está manejada por los trabajadores”.



“Nosotros sostendremos todas las prestaciones asistenciales que le brindamos a nuestros afiliados y para aquellos que manifiestan que esta gestión achicó la cobertura, les informo que brindamos servicios por la Ley de Diabetes con cobertura para el afiliado del 100 por ciento, la leche y las leches medicamentosas con cobertura del 100 por ciento, Ley de Salud Sexual y Reproductiva al 100 por ciento; en planes de medicamentos ambulatorio con coberturas para el afiliado del 25 y 50 por ciento. Además, el Directorio acordó con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos y en el ambulatorio, se elevó la cobertura del 40 al 50 por ciento y ese incremento en la cobertura favoreció a casi 70.000 afiliados; en medicamentos crónicos en los planes denominados B8 , el Plan B8.1 tiene una cobertura del 70 por ciento y el Plan B8.2 posee una cobertura del 60 por ciento ; en los planes B6 Jubilados, B7 Discapacidad, en Plan B3 Trasplantados, en Plan B8.4 Hormona de Crecimiento, en Plan de Medicación para HIV, en Planes de Diabetes B2.1, B2.2, B.2.3, B.2.4 y B2.5;Leyes Especiales, Plan B12 y Amparos la cobertura es del 100 por ciento ; en Leches y Fórmulas Nutricionales: Si no son medicamentos la cobertura es del 50 por ciento, si son medicamentos cobertura al 100 por ciento.



• Los números de la obra social



“Tenemos un presupuesto totalmente equilibrado y pudimos mantenerlo así porque tenemos el 87 por ciento de los recursos dedicados a las prestaciones asistenciales; mientras que en sueldos y cargas sociales se invierte un 9,7 por ciento; en servicios no personales, un tres por ciento”, dijo Cañete, quien apuntó que cuando se afirma que el sistema de salud está en peligro “no se dice que Iosper está fundido o quebrado sino que el sistema de salud, tal cual está hoy, peligra, porque hay tres factores que afectan enormemente: medicamentos de alto costo, nuevas tecnologías y leyes especiales”, ya que “hay ingresos del tercer mundo y se solicitan prestaciones del primer mundo, que configura un escenario donde se utilizan muchos recursos en pocos afiliados”.



Además, contó que Iosper realizó un esfuerzo para una oferta a Femer que implica 41 millones de pesos (en cuatro meses) para médicos que atienden consultorios y 300 millones de pesos para el conjunto de prestaciones que paga la Obra Social.



Sin embargo, Iosper cerrará 2020 “con un presupuesto equilibrado, lo que nos enorgullece y no fue porque se dejaron de dar prestaciones”, sostuvo y destacó que la obra social dentro tiene dos organismos de control: uno que brinda informes al Ejecutivo y otro al Tribunal de Cuentas”.



• Apoyo de los sindicatos



La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, contó que los directores “dieron una visión amplia de la obra social y una lectura política que nos hace pensar qué lugar tenemos que tomar los trabajadores y cómo vamos a hacer para salir adelante ante una crisis como la que atravesamos en este momento”.



“Brindamos el apoyo total al Directorio obrero electo por los trabajadores y nos comprometemos a militar fuertemente toda esta información, porque es necesario que los afiliados la conozcan”, dijo la referente gremial”.



Por su parte, el secretario general de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak, ratificó el apoyo del sindicato al Directorio: “Estamos dispuestos a defender la gestión de los trabajadores ante los riesgos que tiene el sistema de salud”.



“Desde AJER damos el apoyo a esta gestión porque sabemos que la Obra Social es la mejor de la provincia porque es administra por y para los trabajadores”, remarcó. (APFDigital)