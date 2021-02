Iosper hizo otra oferta a los médicos pero el corte sigue hasta el miércoles

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que agrupa a los más de 2.000 prestadores de la obra social provincial, va a analizar el nuevo escenario y el miércoles, después del feriado largo de carnaval, dará una contestación. «Recibimos la propuesta, y cambia un poco la anterior. Se ve que el Iosper ha hecho un esfuerzo para tratar de acercarse. No es lo que pedimos. No es la opción que queríamos. No es la propuesta que nosotros llevamos. Pero se comienza a acercar», dijo a Entre Ríos Ahora Fernando Vázquez Vuelta, secretario de la Femer

Durante el fin de semana largo, los médicos van a analizar la propuesta, y el miércoles 17 darán una respuesta. «Como pasó con la respuesta anterior, nosotros vamos a transmitir a toda la Provincia, y de aceptarse, intentaremos normalizar el servicio con el Iosper. Durante el feriado haremos reunión con los presidentes de los círculos médicos, quizá lunes o martes, para que el primer día hábil de la semana tengamos una respuesta concreta», señaló.

La propuesta que hizo el Iosper supone que el valor de la consulta médica que en enero estaba en $593 pasará, en mayo próximo, a $810. Será un incremento escalonado: con el 10% ya otorgado a todos los prestadores, la Federación Médica consiguió que el arancel pase de $593 en enero a $652 en febrero; a partir del 1° de marzo aumentará $769; y desde el 1° de mayo, a $810.

Además, en respuesta a otro reclamo de los profesionales, el 22 de febrero quedará conformada la junta médica que se abocará al análisis del nomenclador de Iosper, «con un plazo de 30 días y si no se completa ese período se podría prorrogar por 30 días más”, según anunció el presidente de la obra social, Fernando Cañete, quien agregó: “A su vez, las partes coincidieron en abocarse en el trabajo del reconocimiento del niño por nacer, el plan materno infantil y lo que implica la prevención del niño por nacer”

Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de Iosper, explicó que la propuesta supone una inversión adicional de $300.612.000 desde febrero a mayo para todos los prestadores. «Es la máxima propuesta responsable que podemos hacer. Fue analizada en detalle en función de la situación actual y el porcentaje de pauta salarial ofertada por el Gobierno provincial a los gremios. Es lo que hoy Iosper esta en condiciones de dar sin poner en riesgo la situación financiera, económica y presupuestaria, que actualmente está equilibrada», aseveró.

Con la nueva oferta presentada a los médicos, el escenario tiende a cambiar, aunque cuando la respuesta de los profesionales llegará recién el miércoles. «Somos optimistas en el directorio -aseguró a Entre Ríos Ahora el gerente de Administración de la obra social provincial-. Tuvimos una reunión muy amena, muy cordial. Nos quedó la sensación de que la propuesta podría ser aceptada, porque es una inversión muy grande que hace la obra social. Es una propuesta que hicimos sin que se pongan en riesgo las finanzas de la obra social. Es la mejor oferta que podemos hacer».