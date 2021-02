Luego del corte de servicios, Iosper sale a buscar médicos

Así lo indicó a Entre Ríos Ahora el presidente de Iosper, Fernando Cañete, que dijo: «Por convenio, no podríamos salir a buscar profesionales por fuera. Pero como la Federación Médica dice que ya no hay más convenio, no habría ningún inconveniente». Este lunes la cámara patronal de los médicos comunicó el rechazo a la propuesta de aumento presentada por Iosper el viernes 5

El Iosper -con 300 mil afiliados y un presupuesto anual de $9.418 millones, la mayor prestadora de salud de Entre Ríos- buscó destrabar el conflicto, que incluye un corte de prestaciones desde el día jueves 4 y presentó una oferta de aumento de aranceles de un 31,5% para consultas y un 25% para las prácticas a la Federación Médica.

Este viernes los médicos manifestaron su disconformidad con la propuesta y decidieron mantener el corte de servicios. E hicieron una contrapropuesta que, dijeron, mañana martes presentarán a las autoridades de Iosper: 25% de aumento para marzo y completar en mayo un 17% más. «Veremos qué responde el Iosper», dijo Fernando Vázquez Vuelta, miembro de conducción de la Federación Médica.

En ese escenario, Iosper decidió salir a buscar prestadores por fuera del padrón actual de modo de restablecer las prestaciones en el primer nivel de atención a sus afiliados. «Los que han cortado servicios son médicos clínicos y algunos cirujanos», señaló Cañete.

Números

Las cifras oficiales de Iosper dan cuenta que la obra social tiene un padrón de prestadores conformado por 2.246 médicos, de los cuales 1.548 son afiliados a la obra social por tener un vínculo laboral con el Estado. O sea, el 69%. De ese total de afiliados, el 63% registró en 2020 un aporte de menos de $2.060 mensuales. Hay otro dato llamativo: hay 29 profesionales que aportaron por mes a la obra social menos de $1.000.

Las estadísticas de la obra social provincial muestran además que cuatro directivos de la Federación Médica, empleados en el Estado y por eso aportantes y afiliados a Iosper, tienen aportes que van de los $1.246 a los $3.940 pesos; uno paga $3.940, otro $2.796; un tercero, $2.519; y el cuarto, $1.246 pesos.

“Pagan poco como afiliados y reclaman mucho como prestadores”, resumió Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de Iosper. Y añadió: «Piden incrementos que parecen desconocer lo que ellos pagan como afiliados. Si ellos analizan cuánto aportan y el contexto se darían cuenta que sus demandas no se corresponden con la realidad”.

“Quienes integramos la obra social somos responsables, porque otorgaremos las subas de los aranceles que se pueden pagar y cumplir; sin duda que si habría mayores recursos podría ser superior el incremento, pero esto es lo que se puede ofrecer al conjunto de todos los prestadores», aseguró.