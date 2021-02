A partir de este jueves afiliados al Iosper deberán abonar la consulta por la caída del convenio con Femer

“Desde el 4 de febrero, fecha en que queda sin efecto el Convenio con Iosper, los afiliados a dicha obra social deberán abonar al momento de la prestación. Se le entregará al paciente un recibo para que pueda presentar a la obra social para su reintegro. La medida surge luego de que el Convenio fuera denunciado por Femer y hasta que se concrete un nuevo acuerdo que garantice condiciones justas y dignas para el trabajo y desarrollo profesional”, indicó la entidad en un comunicado.



“El reclamo de Femer no se reduce a una cuestión arancelaria, sino que busca avanzar en un nuevo marco de trabajo que contemple las necesidades y requerimientos específicos de cada especialidad, partiendo de la base de que la medicina se ha complejizado y es necesario actualizar los procedimientos para la práctica médica, para garantizar así el derecho médico en tanto trabajador de la salud y el acceso a una salud de calidad por parte de los afiliados”, agrega.



Desde la Comisión Directiva del Círculo Médico se aclaró que “no se cortan los servicios, sino que los médicos se quedan sin Convenio con Iosper. A partir del 4 de febrero y hasta que se haga un nuevo acuerdo”.



Se recordó además que el conflicto, que devino en una denuncia y vencimiento del Convenio, “tiene un origen de larga data en que los derechos médicos vienen siendo sistemáticamente vulnerados por parte de la obra social provincial, al igual que los derechos de los afiliados de acceder a una salud integral y de calidad, enfermos crónicos que no reciben sus medicamentos, prácticas médicas y quirúrgicas no contempladas, entre otras.



La situación se vio agravada en el contexto de la pandemia donde los médicos se pusieron al frente, exponiendo su salud y la de su familia, algunos incluso perdieron su vida, trabajando en jornadas extendidas, renunciando a vacaciones y muchas veces sin los elementos de trabajo ni de protección necesarios”, indica en un comunicado.



“La salud, más que nunca, debe ser una prioridad en la política de estado y eso implica garantizar condiciones justas y dignas para el desempeño de sus trabajadores”, concluye. (APFDigital)