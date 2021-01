Arrancó segunda etapa de la vacunación y Ginés dijo que el país "se aseguró 51 millones de dosis"

El segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V comenzó a aplicarse en los 24 distritos del país, mientras el ministro de Salud, Ginés González García, subrayó que la Argentina "está accediendo a las vacunas según los contratos firmados" con distintos laboratorios y "tiene aseguradas más de 51 millones de dosis para cuando la campaña entre en escala".



En la cifra de 51 millones, el ministro contabilizó el suministro de dosis que recibirá la Argentina a partir de los contratos firmados con la empresa AstraZeneca, con el Centro Gamaleya de Rusia y con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, iniciativa mundial bautizada COVAX y patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, precisaron desde la cartera de Salud.



"Están aseguradas más de 51 millones de dosis con un programa de vacunación nacional para cuando el plan tenga escala, que será en pocos días", dijo hoy González García desde el Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense.

Agregó que "la campaña de vacunación se viene desarrollando en tiempo y en forma", que se recibe la vacuna y enseguida "se distribuye y se establece un día para vacunar" y que el programa se viene "cumpliendo bien, hoy con la aplicación de la segunda dosis" de la Suptnik V.



El marco de las declaraciones fue el inicio de la segunda etapa del plan de inmunización a los trabajadores de la salud, primer segmento que recibe la vacuna por su contacto estrecho a diario con el virus, y que hoy completa su inoculación con la segunda dosis de la Sputnik V.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, acompañó al ministro y también dos trabajadores de la salud, que fueron los primeros vacunados al cumplirse hoy 21 días de la primera dosis, cuya aplicación se realizó el 29 de diciembre último.

Respecto a la primera inmunización, Ginés González García aseguró que "hasta ahora" no se registró "ningún inconveniente", al contrario de lo que plantean algunos sectores "con mala intención", y afirmó que están "aseguradas más de 51 millones de dosis con un programa de vacunación nacional para cuando el plan tenga escala, que será en pocos días".



"Estamos accediendo a las vacunas según los contratos que hemos firmado", completó.



Ginés le pidió a la sociedad que acompañe el esfuerzo que realiza el personal de la salud con la atención de los enfermos y el Gobierno con el programa de vacunación, y aseguró que la forma de hacerlo es "cuidándose para tener controlada la pandemia y que cada vez sean menos necesarios los hospitales".



Los trabajadores de la salud fueron los primeros en recibir la vacuna Sputnik V el 29 de diciembre, cuando el país comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus.



A partir de hoy recibirán la segunda dosis cuando se cumplen los 21 días desde la primera aplicación, para completar su inmunización frente al virus.

“Estamos cumpliendo no solo acá, sino en todo el país. Esto es una política federal equitativa, que llega a todos”, dijo el ministro de Salud.



Recordó que "se está empezando la segunda etapa a los 21 días, el momento en el que se sugiere la segunda dosis y ya tenemos los dos primeros vacunados", en referencia a los dos trabajadores que lo acompañaban en la puerta del hospital.



"Las autoridades del Posadas me decían que se sienten más seguros y el operativo se viene cumpliendo en tiempo y forma”, indicó el titular de la cartera de Salud.



Al responder una pregunta sobre cuándo serán vacunados los docentes, Ginés González García explicó que “ha sido voluntad del Presidente que sean incluidos como prioridad en el esquema”, aunque no dio precisiones sobre cuándo comenzará la vacunación para este colectivo de trabajadores.



Las negociaciones



El funcionario reiteró que el Gobierno viene trabajando con varios proveedores, como AstraZeneca, Gamaleya (Sputnik V) y Covax (el fondo de Naciones Unidas), y aseguró que “con eso ya tenemos 51 millones” de dosis.



“Pero estamos negociando con Janssen, con Pfizer todavía, con Sinopharm, con Moderna, con una cantidad importante de manera tal de asegurarnos vacunas de distintos proveedores”, afirmó.



Al responder una consulta respecto de cuándo se habilitaría la vacunación con la Sputnik V a mayores de 60 años, señaló que “se están terminando las traducciones de la documentación y es una cuestión de horas para que también estén habilitados los mayores de 60 años”.



Por su parte, los trabajadores de la salud que fueron los primeros en recibir la segunda dosis y cumplir así su inoculación, destacaron la importancia de la vacunación pero también de "seguir cuidándose" debido a que "continúa aumentando la demanda espontánea" de atención por coronavirus, y también de "internación y terapia".



"Tenemos expectativa de que la gente quiera vacunarse porque es importante, la vacunación es el medio para terminar con esta pandemia", dijo el segundo inmunizado.



Las primeras dosis



Según informó oficialmente el Ministerio de Salud, la primera tanda de distribución del segundo componente de la vacuna incluyó 152.900 dosis, a las que se sumarán más en los próximos días.



En la primera entrega del segundo componente fueron a Buenos Aires 61.500 dosis, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.000, a Catamarca 1.500, a Chaco 4.000, a Chubut 1500, a Córdoba 11.000; a Corrientes 3.500; Entre Ríos 5.000; Formosa 2.000; Jujuy 2.500, La Pampa 1.500, La Rioja 1.500, Mendoza 5.500, Misiones 2.500, Neuquén 2.000, Río Negro 2.500, Salta 4.500, San Juan 2.500, San Luis 2.450, Santa Cruz 1.000, Santa Fe 12.500, Santiago del Estero 3.000, Tierra del Fuego 950 y Tucumán 6.000.



El Ministerio también aclaró que “esta segunda dosis se aplicará según los planes operativos de vacunación que cada una de las jurisdicciones elaboraron”.