El Presidente mostró su "orgullo" por el desarrollo del suero hiperinmune anti Covid-19

El presidente Alberto Fernández mostró este lunes su "orgullo" por el desarrollo local del suero hiperinmune anti Covid-19 desarrollado en la Universidad Nacional de San Martín y que logró la baja de la mortalidad en 45 por ciento, el descenso en los días requeridos de terapia intensiva y la menor necesidad en el uso de respiradores para los enfermos de coronavirus.



El jefe de Estado recorrió este mediodía las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló este suero junto a otros centros científicos públicos y privados y que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios.



El mandatario ponderó la importancia del proyecto que arrojó "resultados positivos en la baja de la mortalidad (45 por ciento), el descenso en los días requeridos de terapia intensiva (24 por ciento), y la menor necesidad en el uso de respiradores (36 por ciento)", según precisaron fuentes oficiales.



La producción del suero surge de una articulación público-privada encabezada por el laboratorio Inmunova, el Instituto Biológico Argentino (BIOL) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS), en colaboración con la Fundación Instituto Leloir (FIL), mAbxience, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).



El Presidente estuvo acompañado durante el recorrido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Salud, Ginés González García; y Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz.



También participaron de la actividad el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; el director General del Grupo Insud, Hugo Sigman; el rector de la Unsam, Carlos Greco; además de los investigadores que llevaron adelante el proyecto.



Luego de la recorrida por los laboratorios de la Fundación Argentina de Nanotecnología, ubicada en el municipio bonaerense de San Martín, el jefe del Estado se interiorizó acerca de la producción del suero hiperinmune, cuyo tratamiento en casos graves de coronavirus demostró eficacia y seguridad, indicaron las fuentes.



GInés González García recomendó prevención



Tras la recorrida, González García dijo a FM La Patriada que el suero "es una enorme innovación, un avance, sobre todo para los pacientes que están moderados a graves" y lo calificó de "gran paso para mejorar esta situación".



Sin embargo, el ministro alertó: "No nos engañemos, hoy tenemos suero equino, vacunas, muchos avances, pero nada supera al comportamiento individual, y si no recuperamos la idea de cuidarnos esto se va a poner muy complicado".



Para González García "el problema no son la medidas, sino el cumplimiento y eso implica una responsabilidad individual", y destacó que "la comunicación está muy clara".



Admitió que "todos están pensando" en la posibilidad de dar una sola dosis de la vacuna rusa Sputnik en lugar de dos, y remarcó que buscan "tener cuanto antes mucha población inmunizada para detener un poco el avance" de los contagios.



Las características del suero



El suero anti Covid-19, que ya completó su última fase de estudios clínicos requeridos por ANMAT, es una inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales equinos, cuya capacidad neutralizante del virus SARS-CoV-2 lo bloquea y evita su propagación.



Además, tiene la ventaja de que pueden producirse rápido y a gran escala, según se precisó.



A partir del 18 de marzo de 2020, los organismos que participan de la investigación de manera conjunta conformaron la Unidad Coronavirus para poner a disposición del Gobierno nacional proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura, y equipamiento que pudieran ser requeridos para la realización de tareas de investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus.



En ese marco, el proyecto del suero hiperinmune fue una de las 84 iniciativas seleccionadas, por un financiamiento equivalente a 100 mil dólares.



En el plazo de 10 meses, con este tratamiento, se logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en pruebas de laboratorio.





El desarrollo de la Unsam



Por su parte, en diálogo con Radio 10, el rector de la Universidad de San Martín precisó que el suero equino que desarrolló esa casa de estudios, en conjunto con otras instituciones, pudo realizarse "gracias al apoyo del Estado" y ratificó que su aplicación reduce un 45 por ciento la mortalidad por coronavirus.



Greco explicó que el suero equino es un desarrollo "de muchos años de trabajo e investigación en conjunto de la Unsam y otras instituciones de investigación de Argentina", que ya tenían esta tecnología para aplicarla a diferentes patologías.

El rector contó que se trata de "una inmunización pasiva", porque mientras la vacuna genera capacidad de que el propio cuerpo fabrique anticuerpos al virus, "en el suero se le administran al paciente los anticuerpos ya generados en otro cuerpo, en este caso en los caballos".



"Para nosotros es un orgullo, un honor que nos visite el Presidente para presentar este desarrollo tecnológico", sostuvo el rector de esa casa de estudios.

También contó que ya hay alrededor de 12.000 dosis producidas, y que el desarrollo está a cargo del mismo grupo que fabrica la vacuna en la Argentina.



Consultado sobre cuándo debe administrarse el suero equino o suero hiperinmune, refirió que la primera dosis debe colocarse cuando la enfermedad "pasa a ser moderada o comienza a agravarse" y a las 48 horas la segunda dosis.



"El tratamiento con suero equino evita la utilización de las terapias intensivas y el uso del respirador, evita llegar a la etapa de la neumonía", concluyó.



El suero equino hiperinmune, que la Anmat aprobó a fines de diciembre, estará disponible desde hoy para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten.



Así lo confirmó a Télam Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Unsam y socio fundador de Inmunova, que precisó que el medicamento estará disponible "con alcance nacional" en cuestión de "horas o días".



La distribución y comercialización se hará a través del laboratorio Elea