La provincia restringirá la circulación entre la una y las seis*

En su artículo 1° el decreto N° 5/21 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos establece la restricción en todo el territorio provincial de “la circulación de personas en la franja horaria comprendida entre la 1 am y 6 am, con una tolerancia de 30 minutos”. Asimismo, en su artículo N° 2 dispone “la restricción de la actividad comercial” en la misma franja horaria.



Por otra parte, el decreto que comenzará a regir a la una de este sábado, exceptúa de las restricciones a las personas que se desempeñen en “las actividades declaradas esenciales y a los ciudadanos afectados a su efectivo cumplimiento, conforme previsto en el art. 11º del DNU Nº 1033/20”.



Por último, la vigencia de esta nueva medida será desde “el día sábado 9 de enero hasta el domingo 24 de enero de 2021 inclusive”.



En ese marco, Stratta explicó que “nos parece importante generar un espacio de diálogo y de escucha que nos permita poder avanzar en este contexto tan complejo y tan complicado como el que estamos atravesando”, y sostuvo que “en función de la evaluación sanitaria” establecimos “el cese de la circulación en un rango horario que va desde la 01 a 06 con una media hora que se da para que la gente pueda trasladarse exceptuando a quienes trabajan en empleos esenciales”.



Asimismo, “el decreto provincial también prevé que si hay municipios que por su realidad epidemiológica consideran que deben ampliar el rango horario en el que no se puede circular lo pueden hacer con una norma municipal”, precisó Stratta.



Por otra parte, Romero señaló: "observando la dinámica de la transmisión de los nuevos contagios, el Gobierno provincial acaba de dictar una norma de restricción de circulación entre la 1 y las 6 de la mañana a partir de este sábado 9 de enero hasta el 24 de enero. Las autoridades sanitarias han podido establecer que son las reuniones sociales nocturnas las que conllevan el más alto riesgo de transmisión y favorecen la propagación del virus", explicó la ministra Romero.



Además, la titular de Gobierno y Justicia subrayó que "la Policía de Entre Ríos realizará operativos en conjunto con las autoridades municipales y se requerirá el apoyo de las fuerzas de seguridad federales para controlar la circulación de personas. Lo que se busca es evitar las concentraciones nocturnas. Las personas que circulen en ese horario sin justificación, serán notificadas y se elevarán los informes a los Juzgados Federales que correspondan".



Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez expuso la situación epidemiológica que atraviesa la provincia en los últimos 14 días, y manifestó la preocupación en torno a la ocupación de los servicios de salud a raíz del crecimiento de casos que se registran desde la última semana de diciembre.



“La pandemia lejos de retirarse está muy presente, y el relajamiento que ha habido con el componente de las conductas ha sido un factor preponderante”, sostuvo Velázquez, y aclaró: “estamos buscando un equilibrio de todas las partes a fin de perjudicar lo menos posible a las economías regionales y las actividades comerciales”.

Asimismo, Bahillo informó sobre la consulta con todos los sectores para lograr que la medida fuera con el mayor consenso posible, teniendo en cuenta el esfuerzo que se realizó para lograr reactivar las distintas economías regionales.



“Fundamentalmente dialogamos con los prestadores del sector turístico y gastronómico, que fueron los más afectados por las restricciones a la circulación y hoy necesitan seguir funcionando para mantener sus actividades, en una temporada que se presenta auspiciosa, y en la cual se observa el cumplimiento de los protocolos establecidos para su apertura”, destacó el titular de la cartera productiva.