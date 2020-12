La Ministra de Salud interviene en el cortocircuito entre el Iosper y la Federación Médica

La ministra de Salud, Sonia Velázquez recibió al presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery. En la oportunidad, analizaron la situación sanitaria de la provincia y de los profesionales que nuclea la Federación; donde la ministra explicitó el Plan Rector de Vacunación. Además, se abordó la situación de la Federación con la obra social provincial, por la cual la ministra manifestó la iniciativa de intermediar en el diálogo para destrabar el conflicto.



Velázquez señaló que se hizo un repaso de la situación de la pandemia y las características inéditas que ha tenido el año, donde el sector salud fue uno de los más interpelados por la crisis pandémica.



Otro de los puntos abordados fue en función de la presentación realizada por la Femer al gobernador, Gustavo Bordet, por la preocupación acerca del conflicto suscitado con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). “Que tiene origen en un reclamo arancelario, pero dado que el gobernador es una persona de diálogo, me ha encomendado que pueda escucharlos y también poder intermediar a fin de reducir las derivaciones que ha tenido este conflicto”, señaló la ministra.



Allí se explicó que si bien se entiende el carácter autárquico de la obra social, no se puede desconocer que el Ministerio de Salud, en su función rectora de las políticas públicas de salud que impactan en la red sanitaria pública y privada de la provincia, también debe estar atento acerca de cada conflicto o situaciones que plantean las partes.



“En ese sentido hemos destacado que se debe poner la construcción de consenso por sobre todas las cuestiones; buscaremos poder intermediar acerca de unas respuestas positivas hacia las inquietudes planteadas para encontrar alternativas que permitan recomponer el diálogo y superar algunas diferencias que ponen riesgo la cobertura de salud de una enorme proporción de la población de la provincia a nivel prestacional”, completó la Ministra.



La oportunidad fue propicia para que la ministra hiciera entrega de una placa en reconocimiento por el día del médico, conmemorado el pasado 3 de diciembre, que no se había podido concretar previamente por cuestiones de agenda.



Por su parte el presidente de Femer, Rodolfo Nery, coincidió: “Como en cada encuentro, hicimos el análisis de la cuestión salud en la provincia, de lo bien que se ha trabajado durante el año; y fundamentalmente el motivo de la visita fue porque nos han entregado una plaqueta de reconocimiento a los médicos, a través de la Federación Médica”.



Nery agregó: “Y con un tema a tratar, que está en boca de todo el mundo, que es el tema Iosper que ha suscitado una problemática entre la Federación Médica y la obra social, para ver de qué manera se puede mediar en este conflicto que, al estar sin diálogo, estamos sin vislumbrar soluciones”.



Finalmente, la Federación Médica se interesó en tener un conocimiento más pormenorizado del Plan Rector de Vacunación que desarrollará la provincia de Entre Ríos. Por lo cual las autoridades de Salud interiorizaron a los representantes de Femer sobre el plan operativo, el componente logístico y los alcances y cumplimiento de la inmunización para los primeros grupos objetivo que se desarrollará en los próximos días.



Del encuentro también participaron la secretaria de Salud, Carina Reh; y el secretario de Hacienda de la Femer, Roberto Balbarrey. (APFDigital)