BRIAN NEGRO VOLVIÓ A INTEGRAR EL ONCE DE PATRONATO EN PRIMERA DIVISIÓN

"Después, con fastidio porque con diez y con un esfuerzo gigante, lo pudimos ganar en las últimas jugadas con espacios. El punto no nos sirvió, lo podíamos haber ganado", indicó. A la hora de hablar del resultado, admitió: "No fue justo el resultado, porque si te pones analizar el partido la más clara fue nuestra y con diez jugadores, pero las más claras fueron nuestras". Sobre su regreso a la máxima categoría, expresó: "En lo personal me sentí muy bien, contento porque mantuvimos el arco en cero y porque después de tanto tiempo jugué 90 minutos y más en Primera". En la misma idea, agregó: "Antes del partido sabía que tenía el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros y jugué con esa tranquilidad. Después intenté hacer las cosas bien". Por último, pensando en Huracán, opinó de los detalles a corregir: "Siempre hay cosas para corregir, el análisis de este partido es complejo porque nos adaptamos a otra cosa con 10 jugadores. Vamos a tener que buscar más juego y así llegar más claro al arco rival". Y cerró: "Siempre trabajo para estar en el once, pero después es decisión del técnico, por rendimiento, cuestión táctica, pero ojalá pueda seguir en el once".