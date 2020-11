Reforma judicial: las propuestas que el consejo de asesores le presentó al Presidente

Tras deliberar durante tres meses, los juristas convocados por Alberto Fernández le entregaron un documento de casi mil páginas. Entre otras cosas, proponen crear un tribunal intermedio que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte Suprema, subir a 16 los miembros del Consejo de la Magistratura, abreviar el mandato del procurador/a a cinco años y que sea elegido con mayoría absoluta. Si bien no se pronuncian sobre el número de integrantes de la Corte, sí promueven ponerle plazos para dictar sentencias y que tenga deliberaciones públicas.

