Bordet y Arroyo acuerdan microcréditos para generar trabajo y priorizan centros de desarrollo infantil

Fue este martes en Paraná al acordar con el mandatario nuevos microcréditos, acciones para la primera infancia y comenzar la distribución de 7.000 nuevas tarjetas alimentarias.



“Estamos en la agenda de la reconstrucción. Si la agenda central de la crisis en la pandemia fue la asistencia alimentaria, la reconstrucción pasa por tres ejes: trabajo, primera infancia y la urbanización de los barrios que necesitan de los servicios básicos”, explicó el funcionario nacional.



En la actividad, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, estuvieron presentes la vicegobernadora, Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el intendente de Paraná, Adán Bahl. Asimismo estuvieron de modo presencial instituciones y municipios de la provincia que firmaron los convenios de los aportes no reintegrables otorgados por el Ministerio de desarrollo social de la Nación, y en forma virtual lo hicieron otros intendentes y referentes sociales.



Arroyo sostuvo que "con el gobernador venimos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la política alimentaria, y ahora tenemos el eje puesto en trabajo y en primera infancia", reiteró.



Detalló luego que tarjeta Alimentar es para comprar alimentos y que "hay 7 mil nuevas tarjetas en Entre Ríos para madres con chicos menores de seis años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad. En diciembre se duplicará el monto de la tarjeta alimentaria”, precisó.



“El eje pasa claramente por el trabajo y para trabajar hay que tener máquinas, herramientas y capital para poder comprar los insumos. Hay que poner en marcha las actividades que tienen que ver con la reconstrucción”.



"Me verán muchas veces con el gobernador articulando en materia de microcréditos, de apoyo con máquinas y herramientas, de banco de materiales, de llevar adelante proyectos en la construcción, lo textil, la producción de alimentos, la economía de cuidado y en el reciclaje", especificó.



Más adelante, mencionó el Plan Potenciar Trabajo que apunta a las personas que están cobrando la mitad del salario mínimo para la inserción al trabajo en la construcción, producción de alimentos, la actividad textil, la economía del cuidado y el reciclado. “En esos cinco sectores, se ve mano de obra intensiva y el vínculo entre planes sociales y trabajo", explicó



“Se pone en marcha lo que se llama los espacios de Primera Infancia, los centros de Desarrollo infantil, varios en la ciudad de Paraná y en toda la provincia. Un objetivo central es que todos los chicos vayan a sala de tres, cuatro y cinco años. Vamos a empezar a achicar la desigualdad", aseguró el funcionario nacional.



Misma visión



En tanto, el gobernador Gustavo Bordet renovó "el compromiso de trabajo, con un gobierno que piensa y actúa de la misma manera y con la misma visión de cuáles deben ser las políticas económicas y sociales a llevar adelante en nuestro país y en nuestra provincia".



El mandatario expuso la importancia de la actividad desarrollada con el ministro Arroyo y dijo que se enmarca en una etapa marcada con la expectativa de iniciar un período nuevo. “Estamos firmando convenios, poniéndonos de acuerdo y trabajando sobre ejes que tienen que ver con apuntalar la economía social y popular. Ese es claramente el camino por el cual vamos a transitar todo este tiempo", enfatizó Bordet.



“Fue una decisión del presidente Alberto Fernández de cambiar las políticas sociales que se venían instrumentado en la Argentina durante el gobierno anterior para pasar a una política alimentaria social que sea realmente efectiva y que contenga universalmente a todos los grupos poblacionales".



El mandatario consideró que hubo un cambio notable con la nueva gestión nacional, pero que hubo que trabajar en medio de una pandemia “que no estaba en los planes cuando asumimos el 10 de diciembre, pero hubo disposición y una disponibilidad muy rápida de recursos para poder llegar a todos los sectores que estaban sufriendo los efectos inmediatos y los posteriores de la pandemia".



Y agregó: “Muchas personas perdieron sus fuentes de ingreso, sus posibilidades laborales, y ahí también hubo un Estado nacional muy presente y de manera muy rápida, llegando a morigerar las pérdidas que habían sufrido miles y miles de argentinos, a través del IFE, el ATP y con políticas sociales del Ministerio que tendían a reemplazar acciones que normalmente se desarrollaban, por una situación extraordinaria que se nos presentaba".



"Estar hoy, con una expectativa de poder comenzar un período nuevo, firmando convenios, poniéndonos de acuerdo y trabajando sobre ejes que tienen que ver con apuntalar la economía social y popular, es claramente el camino por el cual vamos a transitar todo este tiempo", enfatizó.



En ese marco, dijo que sostendrá "este compromiso de trabajo que tenemos desde el lugar que hoy nos toca, con un gobierno que piensa y actúa de la misma manera y con la misma visión de cuáles deben ser las políticas económicas y sociales a llevar adelante en nuestro país y en nuestra provincia".



"Entre Ríos tiene una muy buena distribución demográfica de la población, con la capital provincia que concentra la mayor cantidad de personas, 85 municipios, 80 comunas y 160 juntas de gobierno; y hay que estar y llegar a todo el territorio. Compartimos este criterio que lleva adelante el Ministerio de descentralizar hacia las provincias; y nosotros hacemos lo mismo: descentralizamos hacia los municipios, las comunas y las juntas de gobierno, los recursos y programas para que puedan ser aplicados por quienes tengan el contacto más directo con los vecinos y que conocen la problemática local, porque de esta manera es donde mejor se aplican las políticas públicas sociales. Se ahorra en recursos y se gana en efectividad de que realmente lleguen a quienes más están necesitando de nuestros programas", remarcó.



Por último, dijo: “Desde Entre Ríos seguiremos trabajando de la misma manera, pondremos más esfuerzo, más trabajo; tenemos un equipo integrado, entendiendo que podemos vivir momentos difíciles, pero tenemos la firma convicción de que transitando por este camino, con inclusión para que nadie quede marginado de un proyecto de nación, es como vamos a lograr los objetivos”.



Decisión política



Al hacer uso de la palabra, la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira especificó: “Por un lado destaco la decisión política de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, de poner la Primera Infancia en la agenda pública y trabajarla en clave de desarrollo humano. Gracias a esto, hoy podemos avanzar en la firma de convenios entre municipios con el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia. Entendemos que fortalecer los Espacios de Cuidado de Primera Infancia es vital para poder disminuir las brechas de desigualdad en una edad que es determinante para la igualdad de oportunidades”.



“También tomamos un eje muy fuerte en el fortalecimiento de la Economía Social para reafirmar el trabajo que se viene desarrollando en la provincia desde hace 5 años, y que sea parte constitutiva dentro de las políticas de desarrollo. Para nosotros poder generar mejores condiciones de igualdad y que todos nuestros entrerrianos y entrerrianas puedan pensarse en un proyecto productivo y con un trabajo digno es la posta que nos mueve a seguir trabajando”, agregó Paira.



Plan Nacional de Primer Infancia



El mandatario entrerriano y el ministro Arroyo firmaron un convenio marco para la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia. A su vez el ministro nacional junto al subsecretario nacional Falcone suscribió con el intendente Bahl seis convenios específicos para incluir al Plan Nacional los siguientes Espacios de Primera Infancia: Humito Azul, Costerito, Semillitas de Ilusión, Patito Sirirí, Isleritos San Martín y Abejitas.



Economía Social



Además, se rubricaron acuerdos para entrega de aportes de economía social, como parte de los programas que promueve el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para el Banco de Herramientas, que busca fortalecer el equipamiento para emprendedores, lo hicieron: la Federación de Cooperativista Apícolas Entre Ríos (FECAER), la Asociación Civil Taller Flotante de Victoria, la Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas, la Asociación Civil La Gloriosa de Concordia firmaron convenios por el programa Banco de herramientas, que va permitir el equipamiento para emprendedores.



En tanto, la cooperadora de la Escuela Agrotécnica de Villaguay será incluida en las acciones del programa Mercado de cercanía, para fomentar las mejoras en los circuitos de comercialización.



Por su parte, la municipalidad de Gualeguaychú rubricó el acuerdo por un subsidio de la política nacional de Soberanía Alimentaria. En tanto, los gobiernos de Concepción del Uruguay, Federación y Urdinarrain, firmaron convenios por el programa de Microcréditos para impulsar la compra de insumos y herramientas a emprendedores.



Recorrida



El ministro Arroyo, junto a su par provincial, Marisa Paira, y el intendente de Paraná, visitaron el jardín Isleritos. Luego se trasladaron a la cooperativa de trabajo Confecciones Eigenfeld.