Los hermanos Etchevehere no fueron a la conciliación y sigue la disputa con su hermana

La audiencia no llegó a buen puerto ya que una de las partes, la del ex titular de la Sociedad Rural Argentina, no concurrió a la cita. Sí lo hicieron los representantes legales de Dolores. Esto implica que ambas facciones se mantuvieran en sus posiciones: el ex titular de la Sociedad Rural Argentina exigiendo que se libere el predio de la “usurpación” y su hermana permaneciendo en el interior del campo, cuyo acceso se encuentra prácticamente bloqueado por la presencia de ruralistas que acudieron a la convocatoria de Luis Miguel Etcheveheres y casi un centenar de Policías provinciales que los contienen.



El viernes se conoció que Flores rechazó el pedido del ex funcionario de Cambiemos para desalojar del campo a Dolores y al grupo de Grabois, basándose en tres ideas principales: que la hermana es heredera de la sucesión de su padre y que este proceso, que se tramita por separado en la Justicia civil, no está cerrado y que el ingreso a Casa Nueva se hizo sin violencia y sin engaños. Además, el magistrado emitió por la tarde una orden de restricción en favor de Dolores, por lo que ni sus hermanos ni su madre pueden acercarse a ella ni al caso de la estancia que está ocupando.



Por violación de esta restricción, Dolores presentó ante el juez Flores un pedido de detención en contra de Luis Miguel, denunciándolo por privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada.



También había ordenado que se garantice el libre egreso del campo y que ambas partes en disputa definan un listado de seis personas que puedan entrar y salir con libertad del establecimiento rural.



Para esta tarde a las 17 está prevista una movilización de ruralistas sobre las inmediaciones de Casa Nueva, denominada “banderazo federal”. La convocatoria podría literalmente aguarse debido a las lluvias que hay sobre la zona y que motivaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera un alerta por fuertes tormentas. (APFDigital)