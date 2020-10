Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 8 de noviembre en el AMBA y 8 provincias

"Vamos a tener que hablar de la pandemia, no hay filminas, pero la pandemia existe", fueron las primeras palabras de Fernández antes de darle la palabra al ministro de Salud, Ginés González García, que bromeó que cuando le propusieron el puesto no le dijeron que tendría una pandemia durante su mandato.



En la primera parte de su discurso, Fernández habló sobre Misiones y dijo que se trata de una "provincia extraordinaria donde si hay algo de lo que uno puede disfrutar, más allá de sus bellezas naturales, es su gente tan afectuosa y generosa con uno.



"Una de las cosas lindas es sobrevolarla, porque uno advierte la fortaleza que le da al planeta tanto árbol y tanta selva, monte y tanto bosque en un tiempo en que el mundo se desvió años antes que definitivamente cambiaron las condiciones climáticas. El mundo necesita hoy como nunca garantizar los pulmones del mundo, son esos reservorios de bosques selvas que acá en tierra misionera abundan", dijo el mandatario.



Luego habló sobre la nueva etapa del aislamiento, que ya cumplió siete meses, y contó que habló los mandatarios de la ciudad y provincia de Buenos Aires. También lo hizo con otros gobernadores cuyas provincias concentran el 55% de los contagios en el país. Estas son: San Luis, Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Córdoba.



"Nosotros sentimos que estamos estabilizándonos en una meseta de 15.000 casos diarios. El virus ya no está en las ciudades, sino también, en los pequeños pueblos. Ayer decidí concentrar el esfuerzo en las ocho provincias que más casos tienen, más el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estas áreas notamos estrés en la atención médica. Hay lugares, como Neuquén o Mendoza en donde se está muy cerca siempre del punto crítico", detalló Fernández.



Luego de explicar eso, anunció: "Vamos a seguir en las mismas condiciones en las ocho provincias y en el AMBA".



Fernández pidió: "Tenemos que estar muy atentos porque el riesgo sigue latente, hay que ser muy cuidadosos en el contacto con el otro. Hay que preservar la distancia, usar permanentemente el barbijo y de ese modo garantizar que los contagios bajen".



"Todos queremos que exista temporada de verano, pero para que eso pase, es muy importante que nos cuidemos hoy. Hay que minimizar el problema hoy, por eso es responsabilidad de todos y todas hacer lo que les pido que hagamos", agregó.



El Presidente llegó al mediodía a la provincia de Misiones, donde fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, e inauguró la pavimentación de la avenida Raúl Alfonsín-Pastor Jorge Baschlin, que une los municipios de Capioví y Ruiz de Montoya.



Fernández y el mandatario inaugurarán también las instalaciones del Hospital de Capioví y más tarde firmarán convenios entre el gobierno nacional y el provincial, publicó La Nación.



En el marco de su visita a la provincia, el jefe de Estado anuncia la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por coronavirus y brinda detalles de la nueva fase de la cuarentena que se inicia el próximo lunes 26.



• La comitiva que acompañó a Fernández



Fernández viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, y aterrizó en el aeropuerto de Posadas, la capital provincial. También formó parte de la comitiva la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.



El hospital local que inaugurará el Presidente empezó a construirse en el año 2017 pero en el 2019 quedó parcialmente paralizado y ahora, con financiamiento del Gobierno nacional, las obras cobraron nuevo impulso y estará totalmente concluido en el 2021, según aseguró Herrera Ahuad en declaraciones a la prensa.



Luego de esta actividad, el Presidente y su comitiva retornarán a Posadas para visitar el Centro de Convenciones y Eventos del Parque de Conocimiento y, al término de una reunión privada con el gobernador, encabezará la firma de convenios entre la Nación y la provincia.



Previo a su regreso a Buenos Aires, el jefe de Estado ofrecerá una conferencia de prensa junto al gobernador Herrera Ahuad, según se señaló en un comunicado de la Presidencia de la Nación. (APFDigital)