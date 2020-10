Confirmado: Stornelli y Bonadio violaron la ley del arrepentido

El registro que exige la ley de las supuestas declaraciones de los arrepentidos en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos no existe. Ya confirmaron que no los tienen el en juzgado que era de Claudio Bonadio, el propio fiscal Carlos Stornelli que fue quien tomó esas declaraciones dice que no las tiene y le tiró el fardo a la fiscala Fabiana León, que a su vez dijo que no existen y esto fue ratificado por el Tribunal Oral Federal 7, a cargo de realizar el juicio oral por esa causa. La inexistencia del registro audiovisual de las supuestas declaraciones de los arrepentidos tendrá consecuencias y todo indica que el caso va camino a la nulidad. Tal como informó El Destape, este chequeo de que en este caso de persecución judicial no se cumplió siquiera lo que dice la ley del Arrepentido, una de las herramientas del lawfare importadas por Mauricio Macri, comenzó a partir de que la Cámara Federal de Casación Penal exigió que se las envíen. El pedido fue al juzgado 11 de Comodoro Py, al que le decían “La Embajada” ya que allí no regía el derecho argentino pero regía el derecho creativo del entonces juez Claudio Bonadio. Ese juzgado ahora está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que contestó que allí no hay registro de las supuestas declaraciones de los arrepentidos. El juez Martínez de Giorgi, a su vez, le pidió las grabaciones al fiscal Stornelli, que dijo que tampoco las tenía y le remitió todo a su colega León, que trabajó con él en el caso y le toca además se la fiscal del juicio oral. La fiscala León informó que tiene “Dichos legajos/ impresos y también digitalizados”, en referencia a los acuerdos de Stornelli con los arrepentidos rubricados a su vez por Bonadio. Se refiere a las actas donde quedó todo por escrito, pero la ley exige un registro audiovisual. Por último, el TOF 7 remitió las copias digitales de todos los legajos de los arrepentidos, solo documentos, nada audiovisual. Tanto la fiscala León como el juez Enríque Méndez Signori, presidente del TOF 7, remarcaron que todo fue homologado por el fallecido juez Bonadio. La ley del Arrepentido fue el instrumento Made in USA que importaron Macri y Patricia Bullrich con el único objetivo de apuntalar la persecución judicial a opositores. El artículo 6 es claro. Dice, textual: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Que esos registros no existían es una sospecha desde el inicio de esta causa. Ahora está confirmado.





